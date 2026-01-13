IDENTIFICACIÓN
'Cazan' un reincidente tras varios furtos en establecementos de Rianxo
A Policía Local incautoulle algúns dos produtos roubados
A Policía Local de Rianxo identificou un varón como presunto autor de tres delitos leves contra o patrimonio por furtos, que foron perpetrados de forma continuada en diversos establecementos do núcleo urbano rianxeiro.
Os feitos tiveron lugar de xeito sucesivo na mañá do luns, xerando unha rápida resposta policial dos axentes de servizo. Cando localizaron ao sospeitoso, atoparon entre as súas pertenzas os obxectos procedentes dun dos furtos, séndolle aprehendidos.
O investigado ten numerosos antecedentes por feitos similares e outros roubos, segundo a Policía Local.
As dilixencias policiais foron remitidas ao Tribunal de Instancia de Padrón en funcións de garda. A Policía Local procedeu tamén á entrega en calidade de depósito dos efectos recuperados ao seu lexítimo propietario.
