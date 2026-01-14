O BNG de Rianxo insta o Concello a pedir unha axuda da Deputación para musealizar a casa de Rafael Dieste
A formación lembra que a actuación encaixa na convocatoria para financiala con ata 150.000 euros
O BNG de Rianxo instou o Concello a solicitar unha axuda á Deputación da Coruña para musealizar a casa do escritor Rafael Dieste. Trátase dunha convocatoria para recuperar elementos patrimoniais en concellos de menos de 50.000 habitantes e dotada cun millón de euros.
A Área de Patrimonio da Deputación da Coruña ten en marcha un programa que pode conceder axudas de ata 150.000 euros por actuación, cunha intensidade máxima do 80% sobre o orzamento dos gastos subvencionables.
O Bloque considera que o proxecto para musealizar a casa de Rafael Dieste encaixaría tanto na liña como no importe necesario para viabilizalo.
As subvencións están dirixidas a actuacións sobre espazos públicos e inmobles con valor histórico, artístico ou cultural; bens con valor tipolóxico ou etnográfico que conten coa declaración de Ben de Interese Cultural ou que estean catalogados; elementos do patrimonio de enxeñaría, como pontes ou camiños; patrimonio marítimo, incluíndo peiraos, carpinterías de ribeira, salgadurías ou secadoiros; e xacementos arqueolóxicos que incorporen sinalización e ou procesos de musealización.
"O proxecto para finalizar as actuacións, da autoría de Pepe Barro, tamén autor da Casa-Museo de Manuel Antonio ou da reforma da Casa de Rosalía en Padrón, permitiría abordar a preparación das diferentes estancias para a visita, con elementos orixinais, tanto mobiliario restaurado como primeiras edicións cedidas a Rianxo polo poeta mexicano amigo de Dieste, Gabriel Zaid. Un percurso vital deseñado a través da biografía dos diferentes membros da familia Dieste e unha particular visión do exilio e dos creadores do exilio", explican dende a formación.
Para poder acceder ás axudas, os concellos solicitantes deben ter unha poboación inferior aos 50.000 habitantes e presentar actuacións cun orzamento mínimo de 30.000 euros. Ademais, os bens obxecto da intervención deben ser de titularidade municipal, como é o caso, dunha casa emblemática da vila e berce da obra teatral A fiestra valdeira.
Diferentes administracións teñen financiado a compra do inmoble e dúas fases de rehabilitación, mais resta a musealización definitiva, para o que se teñen solicitado outras axudas.
- Vientos huracanados, lluvias persistentes y descenso de la cota de nieve: el temporal sacude a Galicia esta semana
- Santiago encara un nuevo día sin autobuses urbanos en pleno temporal: los piquetes impiden salir a los servicios mínimos
- Galicia protege a la última pareja que cría en la península de un singular pájaro
- Lavacolla se libra de momento de almacenar misiles de guerra por el limitado perímetro de seguridad
- No es spam: todo lo que debes saber del mensaje masivo del Sergas y el virus respiratorio sincitial
- Santiago contará con dous novos radares: un estable no Restollal e un novo no túnel do Hórreo
- Lavacolla se pone en obras: cuenta atrás para un cierre total que agudizará la crisis del aeropuerto de Santiago
- Cierra A Gata Tola, mítica librería de cómic en Santiago