‘O caso do cadáver asasinado’ abre este domingo 18 a Mostra de Teatro da Pobra
O programa inclúe outras tres representacións: ‘Terapia de grupo’, ‘A noiva cadáver’ e ‘Profetas’
A concelleira de Cultura da Pobra, Patricia Lojo, e a técnica municipal de dito departamento, Fita Sanisidro, presentaron este mércores a Mostra de Teatro que se levará a cabo entre os meses de xaneiro e febreiro no Teatro Elma.
O ciclo comezará este domingo, 18 de xaneiro, coa obra O caso do cadáver asasinado, de Teatro do Asteleiro, unha historia sobre a investigación do comisario Puertas sobre a estraña morte do Marqués de Fonseca no seu domicilio.
A programación continuará unha semana despois, o domingo 25, con Terapia de grupo, da Asociación Cultural Quemaisten Teatro, ambientada nunha sala de espera dunha prestixiosa doutora especialista en enfermidades de desorde obsesivo-compulsivo.
O domingo 1 de febreiro porase en escena A noiva cadáver, a cargo de Teatro das Maniotas do IES de Brión, que narra a historia de Emily, asasinada a mans do seu prometido, Lord Barkis.
A Mostra de Teatro pecharase o 8 de febreiro con Profetas, de Ítaca Teatro, que conseguiu o Premio Abrente da MIT Ribadavia en 2021 e relata a historia dun home e unha muller que se reencontran e tratan de recompoñer as lembranzas da súa relación.
Todas as representacións terán lugar os domingos, ás 19.00 no Teatro Elma con entrada de balde.
- Vientos huracanados, lluvias persistentes y descenso de la cota de nieve: el temporal sacude a Galicia esta semana
- Santiago encara un nuevo día sin autobuses urbanos en pleno temporal: los piquetes impiden salir a los servicios mínimos
- Galicia protege a la última pareja que cría en la península de un singular pájaro
- La Xunta inicia el proceso para construir 36 pisos protegidos en Volta do Castro
- Lavacolla se libra de momento de almacenar misiles de guerra por el limitado perímetro de seguridad
- No es spam: todo lo que debes saber del mensaje masivo del Sergas y el virus respiratorio sincitial
- Santiago contará con dous novos radares: un estable no Restollal e un novo no túnel do Hórreo
- Lavacolla se pone en obras: cuenta atrás para un cierre total que agudizará la crisis del aeropuerto de Santiago