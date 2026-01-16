La Diputación coruñesa mejorará tres viales que unen Boiro con Abanqueiro, Noia y Lousame

El alcalde de Boiro, José Ramón Romero, y el concejal de Urbanismo y Obras, Luis Ruiz, se reunieron con la diputada de Vías e Obras de la Diputación Provincial de A Coruña, Mónica Rodríguez, y con técnicos de dicha institución para analizar las necesidades en materia de seguridad vial en carreteras de titularidad de la entidad provincial.

Durante la reunión de trabajo se evaluó la situación actual de los puntos más conflictivos y se plantearon las principales necesidades. Tras la visita realizada a los puntos sobre los que se considera necesario actuar, los representantes de ambas administraciones acordaron la necesidad de que la Diputación lleve a cabo obras de mejora en puntos del término municipal de Boiro de tres carreteras provinciales: en la DP-1105, que une los concellos de Boiro y Noia; en la DP-1106, que conecta la villa boirense con la parroquia de Abanqueiro; y en la DP-1103, que une los municipios de Boiro y Lousame.

«Agradecemos la visita de la diputada y del personal técnico para trabajar de forma conjunta en las principales necesidades en materia de seguridad de las vías provinciales a su paso por nuestro término municipal», afirmó el alcalde boirense.