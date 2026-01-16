Marta Villaverde eloxia o "espazo de cooperación" dos pósitos galegos
A conselleira de Mar presentou en Ribeira o libro no que Daniel Bravo Cores repasa a historia da centenaria confraría de Aguiño
A conselleira do Mar, Marta Villaverde, participou este venres en Ribeira na presentación do libro O pósito de pescadores de Carreira e Aguiño (1924-1944), de Daniel Bravo Cores, que recupera a historia e o legado dunha das entidades mariñeiras máis representativas da ría de Arousa, e que vén de conmemorar o seu centenario.
A conselleira puxo en valor o papel das confrarías «como espazos de cooperación, organización e cohesión social», lembrando «o esforzo de xeracións de mariñeiros e mariscadoras que contribuíron á consolidación dunha entidade comprometida coa defensa dos intereses da xente do mar».
No acto participaron tamén a alcaldesa, María Sampedro; o patrón maior de Aguiño, José Antonio Santamaría; o coordinador da edición, Ciprián Rivas Fernández; o fotógrafo Antonio Parada; e Daniel Bravo Cores.
Villaverde destacou tamén que esta obra «contribúe a preservar e divulgar un valioso patrimonio documental e fotográfico, garantindo a conservación dun saber transmitido de xeración en xeración e reforzando o orgullo pola cultura mariñeira galega».
"A publicación é, probablemente, a primeira aproximación histórica a unha entidade social destas características en Galicia, que actúa como fonte para estudos posteriores e onde se abarca unha realidade unida ao desenvolvemento desta comunidade que conta co litoral peninsular máis extenso do Estado", dixo José Antonio Santamaría.
"Aproximarse a esta realidade significa recoller os acontecementos que desenvolveron a vida dunha confraría mariñeira que xa cumpriu cen anos. Daniel Bravo, o autor, é un investigador con obra publicada sobre o concello, estudando a orixe histórica, as corporacións municipais e as traxectorias dos alcaldes, ademais de realizar estudos sobre o barroco do concello de Boiro. Agora enceta unha nova obra, adentrándose na vida dunha organización mariñeira na que seu pai exerceu como secretario, abordando nela os primeiros vinte anos de vida da entidade", engadiu.
- Un famoso compostelano, la viuda de Camilo José Cela y una atleta gallega, participantes de la nueva gran apuesta de RTVE
- La nieve y el frío intenso regresan a Galicia: una masa de aire polar llega para desplomar las temperaturas
- Tormentas, granizo, nieve y vientos de intensidad huracanada: lo peor del temporal llega a Galicia
- El rechazo de los conductores de Santiago a los nuevos radares: 'Son recaudatorios al 100%
- El bar de Santiago que gasta 2.700 huevos al día para hacer la tortilla de la que todo el mundo habla
- La Xunta inicia el proceso para construir 36 pisos protegidos en Volta do Castro
- Oleada de robos: 'Queda la luz encendida para que parezca que hay gente en casa
- Nueva jornada de huelga de buses urbanos: Santiago, sin servicios mínimos