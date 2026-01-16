Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Robos en VedraLavacollaEnsancheDavid UclésGroenlandia
instagram

Marta Villaverde eloxia o "espazo de cooperación" dos pósitos galegos

A conselleira de Mar presentou en Ribeira o libro no que Daniel Bravo Cores repasa a historia da centenaria confraría de Aguiño

Pola esquerda, Ciprián Rivas, José Antonio Santamaría, Marta Villaverde, María Sampedro e Daniel Bravo Cores.

Pola esquerda, Ciprián Rivas, José Antonio Santamaría, Marta Villaverde, María Sampedro e Daniel Bravo Cores. / Cedida

Suso Souto

Ribeira

A conselleira do Mar, Marta Villaverde, participou este venres en Ribeira na presentación do libro O pósito de pescadores de Carreira e Aguiño (1924-1944), de Daniel Bravo Cores, que recupera a historia e o legado dunha das entidades mariñeiras máis representativas da ría de Arousa, e que vén de conmemorar o seu centenario.

A conselleira puxo en valor o papel das confrarías «como espazos de cooperación, organización e cohesión social», lembrando «o esforzo de xeracións de mariñeiros e mariscadoras que contribuíron á consolidación dunha entidade comprometida coa defensa dos intereses da xente do mar».

No acto participaron tamén a alcaldesa, María Sampedro; o patrón maior de Aguiño, José Antonio Santamaría; o coordinador da edición, Ciprián Rivas Fernández; o fotógrafo Antonio Parada; e Daniel Bravo Cores.

Villaverde destacou tamén que esta obra «contribúe a preservar e divulgar un valioso patrimonio documental e fotográfico, garantindo a conservación dun saber transmitido de xeración en xeración e reforzando o orgullo pola cultura mariñeira galega».

"A publicación é, probablemente, a primeira aproximación histórica a unha entidade social destas características en Galicia, que actúa como fonte para estudos posteriores e onde se abarca unha realidade unida ao desenvolvemento desta comunidade que conta co litoral peninsular máis extenso do Estado", dixo José Antonio Santamaría.

"Aproximarse a esta realidade significa recoller os acontecementos que desenvolveron a vida dunha confraría mariñeira que xa cumpriu cen anos. Daniel Bravo, o autor, é un investigador con obra publicada sobre o concello, estudando a orixe histórica, as corporacións municipais e as traxectorias dos alcaldes, ademais de realizar estudos sobre o barroco do concello de Boiro. Agora enceta unha nova obra, adentrándose na vida dunha organización mariñeira na que seu pai exerceu como secretario, abordando nela os primeiros vinte anos de vida da entidade", engadiu.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents