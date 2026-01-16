Outes mejora el Ciclo del Agua tras dos auditorías: «Hay muchos problemas»

La Corporación municipal de Outes aprobó dos auditorías sobre el estado de las redes de abastecimiento de agua y saneamiento, que serán las hojas de ruta para las inversiones que se acometerán en los próximos meses y que se sumarán a otras ya realizadas en base a criterios de prioridad.

«Hay muchos problemas en varios núcleos», señala el alcalde, Francisco Calo, quien añade que «la mayoría de las deficiencias se deben a que en los últimos años el Concello no hizo los deberes en materia de mantenimiento».

El Ejecutivo local empezó a poner solución a las deficiencias en los bombeos de las aguas residuales y a los episodios de turbidez en el suministro de agua con actuaciones como la renovación de tres bombeos que estaban parados en la red de fecales, la sustitución de filtros en la red de agua o la puesta en marcha de bombeos de fecales en los núcleos de Requeixiño, Bandimón y A Central.

En cuanto a las actuaciones previstas, el regidor destaca las mejoras que se llevarán a cabo en el bombeo de O Freixo y en el depósito de agua de Boel. En esta última instalación, en la que según Francisco Calo «no se hizo ninguna actuación desde el año 2029», se llevó a cabo una limpieza recientemente y se repararon las grietas detectadas.

Los técnicos municipales han empezado a trabajar para detectar y reparar fugas en las canalizaciones del agua potable e infiltraciones de pluviales en las redes del saneamiento.

Busca de financiación

«La puesta al día de estas infraestructuras básicas es uno de los retos del Gobierno local, aunque las iremos afrontando en función de la disponibilidad presupuestaria y de la financiación que obtengamos de otras administraciones públicas», explica.

Más recursos en el SAF para eliminar la lista de espera

Por otra parte, el pleno aprobó el POS Social de la Diputación de A Coruña, por importe de 83.159 euros, que se destinará a ayudas de emergencia social y al Servizo de Axuda no Fogar en la modalidad de dependencia, lo que permitirá atender a la totalidad de los usuarios y usuarias de grados 2 y 3 que están en lista de espera.

De este modo se prestará un servicio de 4.600 horas anuales. La Xunta de Galicia aportará 450.000 euros, y el Concello otros 232.688 euros para financiar esa ampliación del servicio.