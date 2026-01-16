El sorteo de la Lotería Nacional dejó este jueves en Noia 60.000 euros

El segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves ha recaído únicamente en el municipio de Noia. Se trata del número 79.950, dotado con 60.000 euros a la serie y vendido en la Administración de Loterías Número Uno, sita en la rúa Cantón.

El primer premio (16.609) ha recaído en 19 localidades españolas, y está dotado con 300.000 euros a la serie.

En el año 1975, Ana Ríos Blanco abría la Administración de Loterías nº1 de Noia en un local habilitado para tal efecto en la planta baja de su vivienda, en la rúa da Condesa.

Por aquella época, las Primitivas y las Quinielas se sellaban a mano y por triplicado. Existían las pesetas y los duros, y en concreto un décimo del sorteo de Navidad valía 1.000 pesetas.

Tras más de 25 años como administradora, Ana cedío el testigo a su nuera y más tarde a sus nietos, involucrando de esta forma a tres generaciones y consolidando la continuidad de este negocio familiar.

Difícilmente se podía intuir en aquella época la cantidad de cambios que se aproximaban. A finales de los 90 llegaron los terminales informáticos que imprimían automáticamente los boletos. Al poco llegó el euro y empezaron a multiplicarse nuevos juegos como Euromillones, Quinigol o Lototurf.

Después de casi 30 años en el mismo local, la administración cambiar la ubicación, pero tan solo unos metros, ya que se traslada a la cercana rúa do Cantón.

Este nuevo local está situado en la planta baja de una típica vivienda del casco histórico noiés, e incluído en un conjunto de soportales que enlaza el Pazo Dacosta con la iglesia de San Martiño.