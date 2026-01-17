O artista Che Tembra rende homenaxe a Castelao na Pobra con trinta obras de ferro, aceiro e madeira
Inaugurou a mostra Castelao na vila da area na casa da cultura
A casa de cultura Raquel Fernández Soler, da Pobra, acolleu a inauguración da exposición Castelao na vila da area, con obras do artista rianxeiro Che Tembra.
A cita, á que asistiron o alcalde, José Carlos Vidal, e a concelleira de Cultura, Patricia Lojo, congregou un amplo número de asistentes. Ademais do autor da mostra acudiron o rexedor de Boiro, José Ramón Romero, e Manuel Cartea, de Barbantia.
Na colección, conformada por unha trintena de pezas, Che Tembra propón ao público unha relectura contemporánea da figura e do legado de Castelao a través de cadros e caricaturas escultóricas elaboradas en ferro, aceiro e madeira autóctona, materiais recuperados e transformados no obradoiro do artista en Fonte Susán (Taragoña).
Os asistentes á inauguración da mostra puideron gozar da arte de Che Tembra, pero tamén da actuación musical que ofreceu o grupo Barahúnda. Esta colección de pezas poderá visitarse durante os meses de xaneiro e febreiro.
O artista-ferreiro
José Andrés Tembra naceu en Taragoña en 1955. Con 18 anos empezou a traballar na fragua, na que naceu como ferreiro e medrou como artista.
- Un famoso compostelano, la viuda de Camilo José Cela y una atleta gallega, participantes de la nueva gran apuesta de RTVE
- Nueva jornada de huelga de buses urbanos: Santiago, sin servicios mínimos
- Tormentas, granizo, nieve y vientos de intensidad huracanada: lo peor del temporal llega a Galicia
- David Uclés, premio San Clemente: 'Estoy muy unido a Santiago y a sus bibliotecas
- Un vehículo volcado y ardiendo deja tres heridos y obliga a cortar la AP-9 en dirección Santiago
- Santiago afronta este viernes una nueva jornada de huelga de buses
- La macrofiesta más esperada del carnaval gallego está en área y ya tiene fechas: 'Un viaje musical apoteósico
- Licitan por 12,8 millones el mantenimiento de las instalaciones hospitalarias en Santiago