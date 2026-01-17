‘Somos pescadores, no oficinistas’: la flota pesquera, otra vez a la defensiva

El paro indefinido que iniciará este lunes 19 la flota pesquera a nivel nacional en protesta por las duras exigencias de la nueva normativa europea en torno al Diario Electrónico de la Pesca (que requiere, entre otras medidas, que los barcos den preaviso de su llegada a puerto con 4 horas de antelación o que las capturas se pesen a bordo) tendrá un fuerte impacto en la actividad de las lonjas, que se verá reducida prácticamente al marisqueo.

La conselleira de Mar, Marta Villaverde, que ayer se reunió con los presidentes de las federaciones provinciales de cofradías y con el de la federación gallega, dijo que la posición de la Xunta pasa por «conseguir flexibilizar» los términos de esta norma y «conseguir períodos transitorios y excepciones para esta pesca artesanal» propia de las aguas gallegas.

Así, instó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a buscar «una solución que permita que esta flota artesanal pueda seguir funcionando como hasta ahora, operando con rentabilidad y seguridad jurídica, y pueda seguir siendo el sustento de muchas familias».

«Dos años después de haberse publicado estas disposiciones que entran ahora en vigor, y cuando se hicieron alegaciones por parte de la Xunta y del sector para flexibilizar, conseguir períodos transitorios y exenciones para la pesca artesanal, aún no hay una solución, y es de aplicación desde enero», explicó la conselleira.

El presidente de la Federación Nacional de Cofradías y patrón mayor de Burela, Basilio Otero, considera «desmesuradas» las exigencias de la nueva regulación comunitaria «para una flota de bajura como la gallega, que faena a escasos minutos de navegación de los puertos». «O vamos al mar con certidumbre o vamos al mar a pescar multas», añadió. «No es una normativa difícil de cumplir; es una imposible de cumplir», añade.

El presidente de la Federación Galega de Confrarías y patrón mayor de Ribeira, José Antonio Pérez, dijo que «los pósitos llevan tiempo advirtiendo de lo que pasaría. La norma salió adelante y las consecuencias las tenemos ahora».

José Manuel Rosas, presidente de la Federación de Confrarías de Pontevedra y patrón mayor de Bueu, dijo que «esto es lo que quieren: desmantelar la flota, acabar con el sector primario». Rosas asegura que «hubo casos de ventas de barcos dedicados al cerco por la implantación de esta regulación».

El presidente de la Federación de Confrarías da Coruña y patrón mayor de Muros, Daniel Formoso, dijo que «la unión, tantas veces mencionada, se vuelve hoy más necesaria que nunca».

Por su parte, la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) trasladó su apoyo a las demandas del sector de la pesca artesanal contra la aplicación de la normativa de control de la pesca extractiva. La entidad considera que «pone en serio riesgo de desaparición a nuestra flota artesanal, en perjuicio no solo de los pescadores, sino del resto de eslabones de la cadena de valor del sector mar alimentario gallego y nacional».

«Debe ser proporcional»

La CEG apunta que «esta normativa debe ser proporcional a las dimensiones y características de las flotas» e incide en la «inviabilidad de cumplir una normativa en continuo cambio, cada vez más exigente, que en su aplicación generalizada a flotas artesanales, como buena parte de las gallegas, resulta desproporcionada e imposible de cumplir en la práctica».

Representantes de la Federación Nacional de Cofradías y de otras entidades del sector pesquero mantendrán el próximo lunes, día en el que está fijado el paro, una reunión (a las 16.00 horas) con la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, para abordar la posibilidad de modificar el citado reglamento. De esa reunión dependerá que la flota retome o no la actividad.

A esa misma hora, el puerto de Corcubión acogerá una manifestación convocada por el pósito de esta localidad junto a las de Lira y Fisterra contra estas nuevas exigencias de la UE. Los participantes realizarán una marcha «pacífica» hasta Cee bajo el lema Somos pescadores, no oficinistas.

Además, pescadores de todas las cofradías de España se desplazarán a una manifestación en Madrid, y los que no viajen a la capital se concentrarán en su sede o en la delegación o subdelegación del Gobierno de su provincia.