La depuradora de Noia lleva un año en obras y hay 14 bombeos deficientes

El concello de Noia arrastra desde hace años un grave problema en un servicio básico. Según el alcalde, Francisco Pérez, desde hace dos años no se depuran las aguas residuales y, pese a las importantes mejoras hechas en los últimos meses, «ninguno de los 14 bombeos de la red de saneamiento funciona correctamente», indica.

En febrero del pasado año, Augas de Galicia inició los trabajos para la reforma integral de la depuradora de Abruñeiras, que en ese momento estaba, según el regidor, «destrozada; tanto su estructura como su equipamiento».

Unos meses antes, en octubre de 2024, la planta había sido precintada tras una inspección de Trabajo debido a su mal estado.

Hoy, la instalación sigue en obras (la inversión de Augas de Galicia es de 2,9 millones) y se prevé que finalicen en mayo.

Mientras, Noia sigue vertiendo fecales directamente a la ría. Este viernes volvieron a saltar las alarmas al detectarse un vertido en la zona del Malecón de Gasset, aunque, según el Gobierno local, «todo apunta a que se trata de material inocuo, utilizado en albañilería para sellar fugas de agua». Con todo, se realizarán analíticas y se investigará su procedencia.

Imagen del vertido registrado este viernes en la zona del Malecón de Gasset. / Cedida

Y, mientras avanzan las obras en la depuradora, el Ejecutivo local afronta importantes mejoras en la red para tener los bombeos y las canalizaciones en las mejores condiciones posibles cuando la renovada planta entre de nuevo en funcionamiento.

«Hay muchos puntos de vertido; ninguno de los bombeos funciona correctamente. Todos tienen problemas», dice el alcalde.

Entre las actuaciones realizadas recientemente figuran el cambio del bombeo de Abruñeiras; la reparación de los bombeos de Peirao do Marqués (que necesitará otra mejora); y la limpieza y reparación de uno de los pozos de la zona de Río do Porto, así como el cambio de bombas en el otro.

En unos días se conectará el pozo de bombeo principal de A Barquiña que, según el regidor, «carecía de conexión eléctrica pese a estar terminado desde 2023».

«Necesitaremos ayuda»

«Los problemas del saneamiento de Noia no surgieron ahora, ni hace meses. Son consecuencia de años de abandono», señala Francisco Pérez, quien añade que «estamos haciendo un gran trabajo y dedicando los recursos a nuestro alcance a mejorar el saneamiento; pero necesitaremos ayuda de otras administraciones».