A Pobra se blinda ante los apagones con un protocolo y una red de generadores

El Concello de A Pobra do Caramiñal dispondrá en breve de un plan municipal contra apagones. Según el alcalde, José Carlos Vidal, se trata de una iniciativa «pionera» en la que Protección Civil lleva meses trabajando y que está ya muy avanzada. La previsión es que el documento pueda estar concluido esta primavera para su aprobación en pleno.

El documento surge a raíz del apagón eléctrico registrado el día 28 de abril del pasado año, que afectó a España, Portugal y zonas de Francia, y su objetivo es garantizar la seguridad de la ciudadanía y la continuidad de los servicios esenciales ante situaciones de emergencia similares.

El mencionado plan municipal se estructura en base a dos ejes fundamentales. Por una parte, asegurar las vías de comunicación entre los cuerpos y fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia. Por otra, preservar el funcionamiento de instalaciones y prestaciones clave, como la base de Protección Civil, las dependencias de la Policía Local, el centro de salud y la residencia de mayores de A Pobra do Caramiñal.

El jefe de Protección Civil de A Pobra, David Cardalda, señala que «en las horas del apagón eléctrico de abril del año pasado se atendieron en nuestro municipio numerosas incidencias, algunas de importancia. Entre ellas, un incendio. Ante la caída de la red móvil, las intervenciones fueron coordinadas mediante radio y el canal de Salvamento Marítimo».

«Nuestro sistema de comunicaciones digital no cayó en ningún momento; cuenta con una amplia autonomía y no tuvimos problemas de comunicación», explica.

Estudio de puntos críticos

A raíz de esto, y en coordinación con la Alcaldía, se estudió la posibilidad de confeccionar un plan específico para blindar prestaciones e instalaciones esenciales ante situaciones de emergencia. Así, se hizo un estudio detallado de los puntos críticos en un escenario similar; servicios que deberían seguir funcionando.

Centro de Coordinación Operativa Municipal

Actualmente, el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) está situado en la base de Protección Civil y dispone de un generador con capacidad y autonomía para que pueda estar activo en caso de caída eléctrica.

La previsión es adaptar las distintas instalaciones eléctricas de las dependencias municipales que albergan servicios públicos esenciales para poder conectar, de manera rápida y eficaz, un generador en caso de que vuelva a repetirse un apagón general, garantizando de este modo el funcionamiento de todas ellas.