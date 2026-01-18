A Pobra se blinda ante los apagones con un protocolo y una red de generadores
El Concello elabora un plan para garantizar el suministro de energía eléctrica en servicios esenciales y las comunicaciones internas ante una emergencia similar a la del 28 de abril
El Concello de A Pobra do Caramiñal dispondrá en breve de un plan municipal contra apagones. Según el alcalde, José Carlos Vidal, se trata de una iniciativa «pionera» en la que Protección Civil lleva meses trabajando y que está ya muy avanzada. La previsión es que el documento pueda estar concluido esta primavera para su aprobación en pleno.
El documento surge a raíz del apagón eléctrico registrado el día 28 de abril del pasado año, que afectó a España, Portugal y zonas de Francia, y su objetivo es garantizar la seguridad de la ciudadanía y la continuidad de los servicios esenciales ante situaciones de emergencia similares.
El mencionado plan municipal se estructura en base a dos ejes fundamentales. Por una parte, asegurar las vías de comunicación entre los cuerpos y fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia. Por otra, preservar el funcionamiento de instalaciones y prestaciones clave, como la base de Protección Civil, las dependencias de la Policía Local, el centro de salud y la residencia de mayores de A Pobra do Caramiñal.
El jefe de Protección Civil de A Pobra, David Cardalda, señala que «en las horas del apagón eléctrico de abril del año pasado se atendieron en nuestro municipio numerosas incidencias, algunas de importancia. Entre ellas, un incendio. Ante la caída de la red móvil, las intervenciones fueron coordinadas mediante radio y el canal de Salvamento Marítimo».
«Nuestro sistema de comunicaciones digital no cayó en ningún momento; cuenta con una amplia autonomía y no tuvimos problemas de comunicación», explica.
Estudio de puntos críticos
A raíz de esto, y en coordinación con la Alcaldía, se estudió la posibilidad de confeccionar un plan específico para blindar prestaciones e instalaciones esenciales ante situaciones de emergencia. Así, se hizo un estudio detallado de los puntos críticos en un escenario similar; servicios que deberían seguir funcionando.
Centro de Coordinación Operativa Municipal
Actualmente, el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) está situado en la base de Protección Civil y dispone de un generador con capacidad y autonomía para que pueda estar activo en caso de caída eléctrica.
La previsión es adaptar las distintas instalaciones eléctricas de las dependencias municipales que albergan servicios públicos esenciales para poder conectar, de manera rápida y eficaz, un generador en caso de que vuelva a repetirse un apagón general, garantizando de este modo el funcionamiento de todas ellas.
Dispositivos VHF digitales al margen de electricidad y telefonía
Además de garantizar el suministro eléctrico, las redes de comunicación suponen otra de las líneas maestras del documento. En este caso, la idea es hacer extensivo el sistema de comunicaciones VHF digital con el que ya trabaja Protección Civil y mantener los dispositivos antiguos analógicos por si fuera necesario su uso.
En el caso del VHF, se trata de un sistema de radio bidireccional empleado en la coordinación de emergencias y que es independiente de la red eléctrica y de la telefonía. La idea es que el Concello (a través del alcalde), la Policía Local, el centro de salud y la residencia tengan dispositivos similares para que exista una comunicación continuada segura y autónoma en situaciones de crisis.
- La inminente apertura de la A-54 convierte Lavacolla en aeropuerto central del Bierzo
- Aire polar, temperaturas bajo cero y fuertes heladas: Galicia se prepara para un fin de semana gélido
- El jardín de las 20.000 rosas que marcó la Navidad en Santiago: 'Superó todas nuestras expectativas
- El Ensanche celebra el plan para Santiago de Chile pero pide más aparcamiento: «Lo ideal es el modelo de Pontevedra»
- Oleada de robos: vecinos de Ames recurren a grupos de Whatsapp para avisar sobre «movimientos sospechosos»
- Rebelión a bordo: la flota de bajura inicia el lunes un amarre indefinido ante las duras normas que impone la UE
- Galicia se congela con el aire polar: un nuevo frente de frío, nieve y granizo llega para comenzar la semana
- El conflicto en los autobuses se encalla en la provincia de A Coruña y avanza hacia la huelga indefinida