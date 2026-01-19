"No somos delincuentes": el sector pesquero alza la voz en Ribeira contra las nuevas exigencias de la UE a la flota

Marineros, pescadores, mariscadores, rederas, armadores... El sector pesquero tomó este lunes el puerto de Ribeira para alzar la voz ante las nuevas exigencias de la UE que ponen en jaque a la flota con unas normas que la Federación Nacional de Cofradías considera inviables e inasumibles.

En una jornada en la que la actividad en las lonjas del Barbanza fue prácticamente nula (tan solo salieron a faenar unos pocos barcos de arrastre), los profesionales del sector salieron a la calle con pancartas y megáfonos para divulgar sus reivindicaciones a la misma hora a la que el presidente de la citada federación, Basilio Otero, se reunía en Madrid con responsables del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para intentar revertir la aplicación de las exigentes normas.

Niños con pancartas en la manifestación celebrada en Ribeira. / Suso Souto

Era la primera jornada de un paro indefinido al que el sector pesquero solo está dispuesto a poner fin si se anulan exigencias "imposibles de cumplir", como la de pesar las capturas a bordo o comunicar con cuatro horas de antelación la llegada a puerto.

Entre los asistentes a la concentración se encontraban la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro; el alcalde de Porto do Son, Luis Oujo; el senador y exalcalde ribeirense Manuel Ruiz; el patrón mayor de Aguiño, José Antonio Santamaría; la diputada autonómica del BNG Rosana Pérez; y representantes de varias cofradías de la comarca.

Algunas de las pancartas de la concentración. / Suso Souto

Marineros, pescadores y armadores en activo, pero también jubilados, se unieron para corear lemas como Non á modificación do regulamento de control; Somos pescadores, non delincuentes; Actual DEA=Abordaje en el mar; Por seguridad para nuestra gente, un DEA más simple; Somos pescadores, non delincuentes; o Máis traballar e menos controlar.

También dos niños portaban unas pancartas en las que podía leerse Eu quero ser o relevo que coide do mar y O mar non se hereda se non se deixa traballar.

Uno de los asistentes explicó que las nuevas normas "nos suponen un mayor gasto de combustible e implican más contaminación, pues se nos obliga a estar más tiempo en el mar para cumplir con tantas exigencias".

Por la izquierda, el exalcalde Luis Pérez; la edil del BNG Antía Alberte; el senador y exalcalde Manuel Ruiz; la alcaldesa, María Sampedro; y el teniente de alcalde, Vicente Mariño. / Suso Souto

Unas normas que, según Manuel Antonio Pérez, armador ribeirense jubilado, "fueron creadas para poner multas y para acabar con el sector". "La gente del mar quiere trabajar, no mendigar", añadió.

Por su parte, el patrón mayor de Aguiño, José Antonio Santamaría, dijo que el amarre de la flota se mantendrá hasta que se eliminen las duras exigencias del Diario Electrónico de la Pesca. "Estamos dispuestos a esperar lo que haga falta hasta que las autoridades de la UE se den cuenta de la realidad. Que vengan aquí a comprobarla y que vean cómo es nuestro trabajo", dijo.

"Hay muchas cuestiones que nos afectan de lleno en las que no se cuenta con nosotros para nada; estamos hartos", indicó Santamaría, quien considera que la obligación de pesar las capturas a bordo "es una burla". "No se puede pesar a bordo porque la báscula no tiene la estabilidad necesaria. Faenamos en barcos de pesca, no en buques mercantes", señaló.