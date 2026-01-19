"No somos delincuentes": el sector pesquero alza la voz en Ribeira contra las nuevas exigencias de la UE a la flota
Cientos de personas protestaron por las nuevas normas del Diario Electrónico de la Pesca, que obligan a pesar las capturas a bordo y a comunicar la llegada a puerto con cuatro horas de antelación
Marineros, pescadores, mariscadores, rederas, armadores... El sector pesquero tomó este lunes el puerto de Ribeira para alzar la voz ante las nuevas exigencias de la UE que ponen en jaque a la flota con unas normas que la Federación Nacional de Cofradías considera inviables e inasumibles.
En una jornada en la que la actividad en las lonjas del Barbanza fue prácticamente nula (tan solo salieron a faenar unos pocos barcos de arrastre), los profesionales del sector salieron a la calle con pancartas y megáfonos para divulgar sus reivindicaciones a la misma hora a la que el presidente de la citada federación, Basilio Otero, se reunía en Madrid con responsables del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para intentar revertir la aplicación de las exigentes normas.
Era la primera jornada de un paro indefinido al que el sector pesquero solo está dispuesto a poner fin si se anulan exigencias "imposibles de cumplir", como la de pesar las capturas a bordo o comunicar con cuatro horas de antelación la llegada a puerto.
Entre los asistentes a la concentración se encontraban la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro; el alcalde de Porto do Son, Luis Oujo; el senador y exalcalde ribeirense Manuel Ruiz; el patrón mayor de Aguiño, José Antonio Santamaría; la diputada autonómica del BNG Rosana Pérez; y representantes de varias cofradías de la comarca.
Marineros, pescadores y armadores en activo, pero también jubilados, se unieron para corear lemas como Non á modificación do regulamento de control; Somos pescadores, non delincuentes; Actual DEA=Abordaje en el mar; Por seguridad para nuestra gente, un DEA más simple; Somos pescadores, non delincuentes; o Máis traballar e menos controlar.
También dos niños portaban unas pancartas en las que podía leerse Eu quero ser o relevo que coide do mar y O mar non se hereda se non se deixa traballar.
Uno de los asistentes explicó que las nuevas normas "nos suponen un mayor gasto de combustible e implican más contaminación, pues se nos obliga a estar más tiempo en el mar para cumplir con tantas exigencias".
Unas normas que, según Manuel Antonio Pérez, armador ribeirense jubilado, "fueron creadas para poner multas y para acabar con el sector". "La gente del mar quiere trabajar, no mendigar", añadió.
Por su parte, el patrón mayor de Aguiño, José Antonio Santamaría, dijo que el amarre de la flota se mantendrá hasta que se eliminen las duras exigencias del Diario Electrónico de la Pesca. "Estamos dispuestos a esperar lo que haga falta hasta que las autoridades de la UE se den cuenta de la realidad. Que vengan aquí a comprobarla y que vean cómo es nuestro trabajo", dijo.
"Hay muchas cuestiones que nos afectan de lleno en las que no se cuenta con nosotros para nada; estamos hartos", indicó Santamaría, quien considera que la obligación de pesar las capturas a bordo "es una burla". "No se puede pesar a bordo porque la báscula no tiene la estabilidad necesaria. Faenamos en barcos de pesca, no en buques mercantes", señaló.
- La inminente apertura de la A-54 convierte Lavacolla en aeropuerto central del Bierzo
- Galicia se congela con el aire polar: un nuevo frente de frío, nieve y granizo llega para comenzar la semana
- La periodista estrella de TVE visita Santiago: Silvia Intxaurrondo llega invitada por la Fundación Araguaney
- Los sindicatos del transporte solicitan reunirse con la patronal: «Agardamos unha proposta seria»
- La transformación del conector central de Santiago: 22 equipos presentan sus propuestas y solo 5 pasarán a la final
- Impresionante chalet de obra nueva a las puertas de Santiago: diseño, eficiencia y naturaleza en un entorno privilegiado
- Polémica en Santa Marta por una obra autorizada junto a un hórreo centenario: «Estamos co medo de que se nos veña todo abaixo»
- Herida una joven al chocar contra un muro y otro coche en Boqueixón