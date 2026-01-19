Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A patronal de Boiro alíase co Club de Remo Cabo de Cruz nunha nova campaña do comercio local

Sortearanse camisolas cun lema de apoio á entidade, así como un vale de 20 euros e packs con toallas de praia, termos e neveiras friameiras

Agasallos que se sortearán na nova campaña da ABE.

Agasallos que se sortearán na nova campaña da ABE. / Cedida

Suso Souto

Boiro

A Asociación Boirense de Empresas (ABE) pon en marcha a campaña de promoción comercial A contra o reloxo do comercio local, coincidindo coa celebración da Carreira de Traineras Contra O Reloxo organizada polo Club de Remo Cabo de Cruz, co obxectivo de vincular o deporte coa actividade económica local e incentivar as compras no comercio de proximidade.

A campaña desenvolverase do 19 ao 31 de xaneiro, período no que as persoas consumidoras poderán participar nun sorteo de agasallos realizando compras nos establecementos asociados á ABE e rexistrando os seus tíickets na web da entidade. O sorteo celebrarase o luns 2 de febreiro.

Entre os premios destacan dous packs do Club de Remo Cabo de Cruz, que inclúen dúas camisolas co lema Cabo somos nós, un vale de compra de 20 euros para a tenda do club e un carné de socio para a tempada 2026, así como dous packs da ABE, compostos por toalla de praia, termo, neveira friameira e camiseta co lema Somos Boiro.

Con esta iniciativa, a ABE pretende apoiar e dinamizar o comercio local, reforzar a conexión entre deporte e economía de proximidade e dar visibilidade tanto ao tecido empresarial de Boiro como ao Club de Remo Cabo de Cruz, facilitando ademais a participación a través dun sistema dixital sinxelo e accesible.

