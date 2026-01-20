Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Amicos pecha en Ribeira dous exitosos programas de activismo ambiental e mariño

A Deputación da Coruña foi obxecto dun recoñecemento ao seu apoio aos proxectos de cohesión social da entidade

Rosa Ana García recibindo o recoñecemento á Deputación no acto de Amicos celebrado en Ribeira. / Cedida

Suso Souto

Ribeira

A deputada provincial de Industria, Emprego, Política Demográfica e Medio Ambiente da Deputación da Coruña, Rosa Ana García, participou este martes en Ribeira na clausura dos proxectos de activismo ambiental mariño Labmar e Cabalga, impulsados pola asociación de persoas con discapacidade intelectual Amicos.

García recibiu un recoñecemento á Deputación polo apoio á entidade e destacou o compromiso da institución provincial co traballo que desenvolve Amicos no eido da inclusión social e da protección do medio mariño.

“A presenza da Deputación neste acto responde ao apoio continuado ao labor de Amicos e a programas que fomentan a inclusión, a autonomía persoal e a cohesión social, creando as condicións necesarias para que entidades como esta poidan medrar, innovar e ampliar o seu impacto tamén no ámbito ambiental”, sinalou a deputada.

Durante o acto púxose en valor o traballo desenvolvido ao longo destes anos nos proxectos Labmar e Cabalga, así como o papel das persoas participantes, das entidades colaboradoras e das alianzas xeradas ao redor da defensa e coidado do medio mariño.

A Deputación quixo acompañar este peche como mostra de recoñecemento a un modelo que integra inclusión social, creación de emprego e compromiso ambiental.

Rosa Ana García destacou que “cando se fortalecen as entidades sociais, fortalécense tamén as iniciativas que fan posible un futuro máis sostible e inclusivo”.

Nos últimos anos, a Deputación da Coruña vén apoiando o colectivo Amicos a través de distintas liñas de subvención, como os programas orientados á activación sociolaboral e ao acompañamento ao emprego de persoas con discapacidade ou en risco de exclusión, e os programas destinados a investimentos sociais, como o proxecto de vivendas comunitarias Horizonte autónomo, centrado na promoción da vida independente. “Uns apoios que permiten consolidar servizos esenciais, xerar oportunidades e reforzar o tecido social da comarca”, sinalou a deputada.

