El BNG pacta con el Gobierno de Noia una inversión "sin precedentes" en saneamiento

Los compromisos adquiridos por el PSOE de Noia con Marea Cidadá, BNG y el edil no adscrito Luis Alamancos van más allá de la firma que permitió la investidura del socialista Francisco Pérez como alcalde tras la moción de censura contra el popular Santiago Freire.

Tras la entrada en el Gobierno de Marea Cidadá y de Alamancos, el Bloque pactó una serie de inversiones y medidas para lo que queda de legislatura. Algunas ya se materializaron, y otras se reflejarán en el presupuesto municipal para 2026.

El portavoz nacionalista, Ricardo Suárez, acaba de pactar con el Gobierno local "una inversión sin precedentes" en materia de saneamiento que cifra en 450.000 euros, "solo en actuaciones contempladas en el presupuesto", indica.

En concreto, se destinarán 82.000 euros al nuevo modelo de gestión y al mantenimiento de la renovada depuradora, en la que Augas de Galicia está acometiendo una reforma integral con una inversión de 2,9 millones de euros que se prevé concluya en mayo.

Otros 50.000 euros se destinarán a reparaciones en los 14 bombeos, pues, pese a las mejoras realizadas en los últimos meses, ninguno de ellos funciona correctamente.

Cien mil euros serán para reparaciones en la red municipal, y otros 180.000 para conectar a ella las zonas de San Lázaro, rúa Ourense, Augalevada, Albariza y A Barquiña.

Por otra parte, se prevé realizar un estudio para acometer con el remanente de Tesorería las conexiones de los núcleos de O Couto, Ousoño y A Fialla a la red de fecales.

Ricardo Suárez destaca que este espaldarazo a las infraestructuras del saneamiento "supone más del 10% de las inversiones proyectadas en el próximo presupuesto municipal, y casi duplica la cifra de años anteriores".

Todas estas actuaciones eran demandas de los nacionalistas, pactadas para su inclusión en el presupuesto de 2026, cuya cuantía será de 14,5 millones de euros y que se prevé aprobar en el pleno del próximo jueves 29.

Pero entre los acuerdos pactados entre Suárez y Pérez figuran también otras demandas de los nacionalistas, como la reserva de una partida de 100.000 euros para la renovación integral del paseo Antón Avilés de Taramancos, pegado al paseo marítimo, para ganar espacio de uso peatonal.

Otros 6.000 euros se destinarán a redactar un plan de movilidad para reordenar el tráfico en determinadas calles del centro urbano, y 7.500 euros a reforzar y mejorar la señalización.

Igualmente, se habilitará una partida de 52.000 euros para mejorar la gestión de la red de abastecimiento de agua potable. En este ámbito se destinarán también 50.000 euros a la conexión del núcleo de Balbargos a la traída.

Otra de las asignaturas pendientes que el BNG pactó sacar adelante en el presupuesto es el diseño de un plan de normalización lingüística, con una partida de 8.500 euros, para avanzar en la creación de un departamento municipal destinado a tal fin.

Asimismo, se dedicarán 6.000 euros a una línea de apoyo a deportistas locales, algunos de los cuales compiten a nivel internacional.

Finalmente, y en cumplimiento de otro de los acuerdos con el BNG reflejados en el pacto de investidura, se licitará un servicio estable de limpieza viaria, que se financiará con 175.000 euros procedentes de la reducción llevada a cabo en las retribuciones a los miembros del Ejecutivo local.

Al respecto, Suárez señala que la plantilla actual de trabajadores del servicio municipal de limpieza es insuficiente, por lo que se vienen contratando empresas puntualmente. Con la licitación se pretende garantizar un servicio estable y más eficiente.