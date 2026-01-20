Comezan en Rianxo as Cacharelas Musicais: un ciclo de concertos con billeteira inversa en bares da vila
As primeiras actuacións serán as das bandas Muaré e Café de Pota, este sábado 31 no Roxerius
As asociacións A Moreniña e Rock in Rian de Rianxo poñen en marcha un proxecto novo: as Cacharelas Musicais, un ciclo de concertos en bares da vila.
As primeiras actuacións terán lugar este sábado 31, pola tarde, no Roxerius. Trátase das bandas Muaré e Café de Pota.
A formación compostelá Muaré, integrada por Sam, Óscar, Martín, Borja, Chiara e Nacho, fai música funk propia. Ten unha proposta atrevida de directo que vai presentar en Rianxo con pezas como Conxo e Deixar de pensar, dous adiantos con videoclips dun novo proxecto que teñen no forno, e que promete poñer os seus seguidores a bailar ao ritmo do funk.
Café de Pota, coa súa atrevida proposta que mestura rock, punk e funk, non deixará a ninguén indiferente. No Rexerius soarán temas como Compromiso social ou Gatillazo.
Haberá un sistema de billeteira inversa: o acceso será libre para todo o mundo, mais á saída do local os asistentes poderán aportar o que queiran nun bote que irá integramente destinado a apoiar os grupos musicais.
Ademáis, terá lugar un Torneo de Tetris en Arcade, con premio para a puntuación máis alta.
- La periodista estrella de TVE visita Santiago: Silvia Intxaurrondo llega invitada por la Fundación Araguaney
- La inminente apertura de la A-54 convierte Lavacolla en aeropuerto central del Bierzo
- La huelga de autobuses de este lunes vuelve a poner en jaque el tráfico en Santiago
- Sin servicios mínimos: la huelga de buses vuelve a poner en jaque el tráfico en Santiago
- Las obras de modernización del Parador de Santiago obligan a cerrar la histórica puerta principal
- Galicia se congela con el aire polar: un nuevo frente de frío, nieve y granizo llega para comenzar la semana
- Buscan figurantes para sacar la Galicia más rural en una «nueva serie de época» de Vaca Films: de cortar leña a hacer la matanza
- Avisan de posibles fallos de funcionamiento de un cajero automático en Bertamiráns