Prisión provisional para el acusado de apuñalar a su padre en Ribeira

El Tribunal de Instancia de Ribeira ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el acusado de asestar varias puñaladas a su padre en dicho municipio el pasado mes de noviembre.

El detenido, tras ser dado de alta hospitalaria después de casi tres meses de ingreso, ha pasado a disposición judicial. El acusado está investigado por un presunto delito de tentativa de homicidio.

La brutal agresión se produjo el pasado día 2 de noviembre en el lugar de Vixán, en la parroquia de Carreira, donde el acusado apuñaló presuntamente y dejó gravemente herido a su padre. El agresor, un veinteañero, fue detenido poco después, y la víctima, de algo más de 50 años, fue trasladada de urgencia al Hospital del Barbanza.

Al parecer, padre e hijo iniciaron una discusión en la vivienda en la que residían, pero el enfrentamiento continuó en la calle, donde la víctima fue localizada tendida sobre el asfalto, malherida tras haber recibido varias puñaladas.

Al llegar al lugar, los agentes de la Policía Local y Nacional detuvieron al presunto agresor, que se encontraba en las inmediaciones de la zona donde se produjo el apuñalamiento.

Noticias relacionadas

El Tribunal de Instancia de Ribeira acordó entonces su puesta en libertad debido a que tuvo que ser hospitalizado y no era posible que prestase declaración en las 72 horas de margen legal, y se incoaron diligencias contra él por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa.