Prisión provisional para el acusado de apuñalar a su padre en Ribeira
El supuesto agresor pasó a disposición judicial después de casi tres meses ingresado en el Hospital del Barbanza
El Tribunal de Instancia de Ribeira ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el acusado de asestar varias puñaladas a su padre en dicho municipio el pasado mes de noviembre.
El detenido, tras ser dado de alta hospitalaria después de casi tres meses de ingreso, ha pasado a disposición judicial. El acusado está investigado por un presunto delito de tentativa de homicidio.
La brutal agresión se produjo el pasado día 2 de noviembre en el lugar de Vixán, en la parroquia de Carreira, donde el acusado apuñaló presuntamente y dejó gravemente herido a su padre. El agresor, un veinteañero, fue detenido poco después, y la víctima, de algo más de 50 años, fue trasladada de urgencia al Hospital del Barbanza.
Al parecer, padre e hijo iniciaron una discusión en la vivienda en la que residían, pero el enfrentamiento continuó en la calle, donde la víctima fue localizada tendida sobre el asfalto, malherida tras haber recibido varias puñaladas.
Al llegar al lugar, los agentes de la Policía Local y Nacional detuvieron al presunto agresor, que se encontraba en las inmediaciones de la zona donde se produjo el apuñalamiento.
El Tribunal de Instancia de Ribeira acordó entonces su puesta en libertad debido a que tuvo que ser hospitalizado y no era posible que prestase declaración en las 72 horas de margen legal, y se incoaron diligencias contra él por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa.
- La periodista estrella de TVE visita Santiago: Silvia Intxaurrondo llega invitada por la Fundación Araguaney
- La inminente apertura de la A-54 convierte Lavacolla en aeropuerto central del Bierzo
- La huelga de autobuses de este lunes vuelve a poner en jaque el tráfico en Santiago
- Sin servicios mínimos: la huelga de buses vuelve a poner en jaque el tráfico en Santiago
- Santiago se blinda ante el desalojo del edificio okupa de la Algalia de Arriba
- Las obras de modernización del Parador de Santiago obligan a cerrar la histórica puerta principal
- Galicia se congela con el aire polar: un nuevo frente de frío, nieve y granizo llega para comenzar la semana
- Buscan figurantes para sacar la Galicia más rural en una «nueva serie de época» de Vaca Films: de cortar leña a hacer la matanza