Noia acogerá un simposio patrocinado por la Unesco sobre la relación de los genes y el ambiente con el cáncer y las cardiopatías

El catedrático Ángel Carracedo, director de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, colabora con estudiantes de Medicina y médicos residentes para estimular el empoderamiento de los estudiantes de Secundaria de Noia a favor del cuidado del medio ambiente. Esta iniciativa busca promover la protección de los genes mediante la preservación ambiental, con el objetivo final de mejorar la salud de las personas.

Se trata de un simposio patrocinado por la Unesco y enmarcado en el proyecto de innovación educativa EduCO2Health, cuyo investigador principal es el doctor Carracedo y del que el IES Virxe do Mar de Noia es centro piloto asociado. Se celebrará el próximo lunes 26 de enero a las 16.30 horas en el Coliseo Noela de Noia.

La iniciativa se basa en un modelo en el que el científico no actúa únicamente como un experto que enseña, sino como un facilitador que reconoce y pone en valor el papel de los estudiantes del grado de Medicina y de los médicos residentes en la transmisión del conocimiento.

Se busca que el contenido en medicina contemporánea, en conjunto con la experiencia clínica, genere inquietud profesional y científica para el estudio del medio ambiente y la salud en los alumnos del IES, que contarán además con los estudiantes de tercero de Medicina como referencia generacional más próxima.

El simposio se centra en tres pilares fundamentales: genética, ambiente y salud. Se abordará la relación entre el ambiente y los genes desde una perspectiva académica y clínica, aplicándola a dos grupos de enfermedades: cáncer y cardiopatías, dos ámbitos en los que el Grupo de Medicina Xenómica, liderado por el doctor Carracedo, es un referente nacional e internacional.

Tres estudiantes de Medicina presentarán la relación entre los genes y el cáncer, un contenido curricular relevante para los alumnos de segundo de Bachillerato, dado que forma parte del temario para las pruebas de acceso a la universidad.

El exalumno del IES Virxe do Mar Diego Lires abordará el papel decisivo de los genes y el ambiente en el cáncer, centrándose en la casuística del cáncer de mama. Completan esta línea Javier López, centrándose en el cáncer de colon, y Julio Leal, en el cáncer de tiroides.

La relación de las cardiopatías con los genes y el ambiente será presentada por Sara Sóñora, también exalumna del IES Virxe do Mar y ahora MIR de quinto año de la especialidad de Cardiología en el Hospital Vall d´Hebrón de Barcelona.

La coordinación del simposio estará a cargo del genetista Ángel Carracedo, quien introducirá algunas de las líneas de investigación que dirige con su grupo, con el objetivo de dar respuesta a retos actuales como la equidad en salud, la sostenibilidad del sistema y la medicina preventiva. A partir de su experiencia en Genómica, mostrará al alumnado la relevancia de la investigación para futuros avances científicos. De esta forma el científico aporta visión estratégica y rigor, mientras que los jóvenes aportan urgencia, innovación y compromiso social.