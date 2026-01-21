Un programa do IES Nº1 de Ribeira busca reducir a ansiedade e o 'bullying' entre o alumnado
Prolongarase ata o 9 de marzo e participará alumnado de terceiro e cuarto da ESO
A través de varias actividades reflexionarán sobre autocoidado, saúde mental, crises de ansiedade ou proxectos vitais
O Instituto Número Un de Ribeira puxo en marcha este martes un programa de educación emocional, baixo o lema Espertando a forza interna, no que participará o alumnado de 3º e 4º da ESO ata o vindeiro día nove de marzo.
Será impartido pola psicóloga sanitaria María do Carme González Hermo, experta en psicoloxía de emerxencias, psicóloga deportiva e membro da rede de formadores-colaboradores do Centro Autonómico de Formación e Innovación. Creará un espazo onde o alumnado poida expoñer as súas inquedanzas e reflexionar sobre elas en base a principios de calidade de vida, cooperación, autocoidado, coidado mutuo e saúde mental.
O seu principal obxectivo é que os participantes sexan capaces de identificar e adquirir novas ferramentas de afrontamento propias; reflexionar sobre os valores e sobre o propio proxecto vital; fortalecer o sentido de pertenza ao grupo; e adquirir estratexias para previr e dar apoio ante unha crise de ansiedade.
Para conseguilo, empregarase unha metodoloxía moi participativa: os alumnos e alumnas farán investigacións sobre as súas emocións, debates, presentacións tipo publicidade-marketing, entrega de preguntas e inquedanzas anónimas, pósters a partir de imaxes de revistas e un debuxo en papel continuo dunha aldea celta cos distintos roles.
Asimesmo, crearán un poema coas frases que resuman o que aprenderon ao longo do mencionado programa. Na última sesión avaliarán as actividades levadas a cabo cun cuestionario a través dun código QR.
Con estes obradoiros, a ANPA Caramecheiro do IES Nº1 de Ribeira agarda «achegar recursos que axuden a diminuír as taxas de ansiedade, violencia, bullying ou suicidio entre a mocidade», segundo explican dende o centro educativo ribeirense.
