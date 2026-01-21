O Programa Integrado de Emprego de Ribeira forma quince persoas en manipulación de alimentos
Esta semana comezan as clases sobre hixiene alimentaria
Un total de 15 persoas remataron o curso de manipulación de alimentos dentro da terceira edición do Programa Integrado de Emprego de Ribeira. A concelleira de Promoción Económica e Emprego, Carmen Pérez, asistiu este martes á entrega de diplomas aos participantes.
Ademais, esta semana iníciase a formación básica en hixiene alimentaria e continúase co curso de manexo de carretilla.
"Seguimos coa aposta na formación como mecanismo para a capacitación e posterior entrada ao mundo laboral. Se a semana pasada comezábamos co de carretilla, nestes días pechamos o curso de manipulación de alimentos e iniciaremos o de hixiene alimentaria. Diferentes cursos para os perfís profesionais que buscan as empresas e adaptándose á demanda das persoas participantes no
Programa Integrado de Emprego", sinalou a edil.
O Programa Integrado de Emprego de Ribeira conta coa participación dun cento de persoas desempregadas inscritas como demandantes de traballo e residentes nos concellos de Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Boiro, Rianxo e Porto do Son, cun compromiso de inserción laboral do 45%.
Ao longo de doce meses reciben orientación, formación e intermediación laboral baseada nunha metodoloxía que combina a parte expositiva coas dinámicas de grupo, buscando adaptarse ás necesidades e utilizando as novas tecnoloxías para favorecer a comunicación e a conciliación, así como o desenvolvemento de habilidades para a busca de emprego.
O Programa Integrado de Emprego 2025-2026 está promovido polo Concello de Ribeira e subvencionado pola Consellería de Emprego, Comercio e Emigración da Xunta de Galicia e o Servizo Público de Emprego Estatal.
