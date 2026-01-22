Un acordo de custodia fluvial para o río Tins definirá en Outes as accións para a súa conservación
Nunxa xornada para pasar revista ao proxecto ReNatur_Outes, inaugurarase o bosque comestible
Logo de tres anos de andadura do proxecto ReNatur_Outes, as entidades promotoras e a veciñanza de Outes séntanse para mirar atrás, analizar os logros desta iniciativa para a recuperación ambiental do río Tins ao seu paso polo núcleo urbano e trazar unha folla de ruta para continuar avanzando na conservación, restauración e posta en valor deste espazo.
A xornada terá lugar o venres 30 de xaneiro, comezando ás 16.00 na casa da cultura da Serra de Outes. Logo dun café de benvida, farase unha visita á zona de ribeira, onde se inaugurarán o bosque comestible e varios paneis interpretativos que explican a importancia do río e os resultados do proxecto nestes últimos anos.
Precisamente o bosque comestible, unha plantación de variedades locais de fronteiras, foi unha proposta da veciñanza expresada nas sesións de gobernanza cidadá.
A partir das 17.30, xa de volta na casa da cultura, terá lugar a última sesión de gobernanza do proxecto, que finaliza a finais de marzo. Nunha primeira parte as distintas entidades do proxecto (Concello de Outes, universidades da Coruña, Santiago e Vigo, Fundación CEER e Fundación Montescola) ofrecerán unha panorámica dos logros dos tres últimos anos. A seguir, convidarase a todos os presentes a trazar unha folla de ruta para os próximos 5 anos e a definir un marco de cooperación para a súa posta en práctica.
A sesión pretende consensuar un grande acordo de custodia fluvial para o río Tins que, partindo da Declaración de dereitos do río Tins e os compromisos da comunidade aprobada por unanimidade en febreiro de 2024, permita continuar no tempo coas accións de restauración e xestión do espazo fluvial e da súa contorna.
O acordo será o primeiro das súas características na comarca, establecendo ademais un Consello Fluvial do río Tins, do que non só formarán parte as seis entidades asinantes, senón que tamén está aberto á participación da cidadanía e o tecido asociativo de Outes. O acordo pretende definir as responsabilidades de cada entidade e os xeitos nos que se implicará a veciñanza na consecución dos obxetivos ata 2031.
Inscrición gratuita e aberta
A participación no evento é aberta a todo o público, mais solicítase inscrición previa, pois ao final da sesión ofreceranse uns petiscos de despedida. Pódese confirmar presenza enviando un email a info@montescola.org ou presencialmente na casa consistorial de Outes.
Liderado polo Concello de Outes, Renatur_Outes conta coa participación de investigadores das tres universidades públicas galegas, a Fundación Montescola e o CEER (Centro de Estudos Eurorrexionais Galicia- Norte de Portugal) e o apoio da Fundación Biodiversidad do Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR), financiado pola Unión Europea – NextGenerationEU.
No eixo do proxecto están a recuperación do bosque de ribeira, o control de especies exóticas invasoras, como as distintas especies de acacia presentes (Acacia dealbata e Acacia melanoxylon), a Tradescantia fluminensis ou as plantas do xénero Crocosmia, a limpeza de residuos da contorna fluvial, e a sensibilización ambiental mediante accións de voluntariado, formativas e divulgativas, fomentando a participación pública da cidadanía de Outes mediante sesións de gobernanza cidadá ao longo de toda a vida do proxecto. Desde xeito non só se pretende alcanzar unha recuperación e mellora da biodiversidade, senón xerar un compromiso social máis alá da propia vida do proxecto.
