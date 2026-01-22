Barbanza-Arousa se promociona en Fitur a través de la historia de los sabores de la conserva y la viticultura

La Mancomunidad Barbanza-Arousa presentó este jueves en Fitur su nueva propuesta de posicionamiento turístico bajo el lema Barbanza-Arousa: un viaje a través de la historia de los sabores, una apuesta clara y coherente que sitúa la enogastronomía y a los productores locales como ejes estratégicos del desarrollo turístico del territorio.

Esta propuesta nace de la identidad propia de Barbanza-Arousa y pone en valor un patrimonio construido a lo largo de generaciones, profundamente ligado al mar y a la tierra. Un territorio donde los sabores nacen del paisaje, del trabajo en las rías, de la tradición conservera, de la viticultura y del respeto por un entorno natural excepcional. Más que una oferta turística, se trata de un relato que conecta cultura, historia y forma de vida.

Esta estrategia se desarrolla a través del Plan de Sostenibilidad Turística, que culmina en 2026 y que está permitiendo transformar recursos históricos e industriales en experiencias turísticas de alto valor añadido. Iniciativas como el Museo da Salgadura, el Museo da Conserva, rutas temáticas, aulas enogastronómicas y propuestas inmersivas refuerzan un destino coherente, competitivo y alineado con las nuevas demandas del viajero.

La Mancomunidad destacó además la importancia de la cooperación entre los cuatro concellos que la integran (Ribeira, Boiro, A Pobra y Rianxo), así como la colaboración con el sector privado, como pilares fundamentales para avanzar hacia un modelo turístico más profesional, sostenible y de calidad.

La presentación se inició de la mano de la gerente de la Mancomunidad, Fátima Cachafeiro, quien hizo hincapié en que “lo importante son las personas de nuestro territorio que hacen posible que hoy presentemos Barbanza-Arousa como el lugar donde nacen los sabores”. A continuación, se proyectó el audiovisual que transmitió al público asistente una historia en la que se refleja que Barbanza-Arousa es el lugar donde nacen los sabores.

El acto continuó con la intervención de Cesáreo Pardal, presidente do Cluster de Turismo de Galicia, quien destacó que “la estrategia de Barbanza-Arousa está alineada con los objetivos de la estrategia de Turismo de Galicia 2030, reinventándose sin perder la autenticidad”.

A continuación intervino José Carlos Vidal, alcalde de A Pobra y presidente de turno de la Mancomunidad, quien destacó la importancia de cooperación entre los cuatro concellos y la colaboración con el sector privado.

Xosé Regueira, vicepresidente de la Diputación de A Coruña y diputado provincial de Turismo, destacó la importancia de la enogastronomía para Barbanza-Arousa y Galicia en general, "nuestro Silicon Valley; el talento de nuestros sectores productivos", dijo.

Cerró el acto Xosé Manuel Merelles, director de la Axencia de Turismo de Galicia, quien elogió el trabajo de la Mancomunidad como “un territorio que lleva mucho tiempo trabajando por dar vida a estos municipios". "Barbanza-Arousa es un ejemplo de gestión", añadió.

La participación de la Mancomunidad Barbanza-Arousa en Fitur continuó con una importante agenda de reuniones con turoperadores y empresas tecnológicas, siguiendo con la estrategia ya iniciada en ediciones anteriores.