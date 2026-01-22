Dous alumnos do CPR Divino Maestro da Pobra inician unha estadía profesional en Madeira
No marco do programa ErasmusPro, permanecerán alí catro meses co obxectivo de acadar unha especialización internacional que impulse a súa empregabilidade
Dous alumnos do centro de Formación Profesional CPR Divino Maestro da Pobra realizarán en Madeira (Portugal) unha estadía profesional de longa duración baixo o programa ErasmusPro.
Segundo a dirección do centro, trátase dun "proxecto de éxito pioneiro en España, ao combinar as políticas activas de emprego da Xunta de Galicia coas oportunidades de internacionalización que ofrece o programa Erasmus+, do cal o CPR Divino Maestro é beneficiario".
Os dous alumnos seleccionados, que se atopaban en situación de desemprego, formáronse neste centro de FP, ao abeiro do Plan Formativo para o Emprego 2024-2026 da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración. Tras obter os seus Certificados Profesionais (Grao C) recentemente, este domingo partirán cara a citada rexión insular portuguesa, onde permanecerán catro meses co obxectivo de acadar unha especialización internacional que impulse de xeito significativo a súa empregabilidade.
- Susto en la urbanización teense de Augas Mansas por un vecino atrincherado en casa
- Un vuelo de Ryanair entre Valencia y Santiago acaba desviado a Madrid por el mal tiempo
- Un restaurante compostelano se cuela entre los favoritos de los españoles para comer en 2025
- El lobo mata tres perros en el rural de Santiago: 'La gente no quiere salir al monte
- Buscan «parejas reales» en Santiago para participar en lo que parece la nueva serie de época de Vaca Films
- Comer 'por menos de 6 euros': tres restaurantes de Santiago que adoran los estudiantes
- Luto en la TVG y la Radio Galega por la muerte de la periodista Mabel Montes
- Drones y puertas marcadas en Ames: ¿‘modus operandi’ de la Banda del Volvo?