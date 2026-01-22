Muros inicia a mellora do firme e do saneamento na rúa Real

O Concello de Muros puxo en marcha as obras para o saneamento e a renovación do pavimento da rúa Real, cun investimento de 240.000 euros.

Por este motivo, desde este xoves, 22 de xaneiro, e ata novo aviso, permanecerá pechado ao tráfico o acceso á rúa Real dende a Praza de Galicia.

Para aqueles vehículos que acceden dende a rúa da Axesta, a saída será pola zona do mercado municipal en dirección á estrada de Miraflores.

«As obras suporán unha importante mellora dos servizos públicos na rúa Real de Muros. Por iso agradecemos a colaboración e pedimos á veciñanza desculpas polas molestias que ocasionen», dixo ao respecto a alcaldesa, María Lago.