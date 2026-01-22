O alcalde de Noia reúnese co ministro de Cultura e convídao a asistir á vindeira Mostra de Curtas
No encontro con Ernest Ursasun participou tamén o tenente de alcalde, Manuel Seijas
O alcalde de Noia, Francisco Pérez, e o tenente de alcalde, Manuel Seijas, mantiveron este xoves unha reunión institucional co ministro de Cultura, Ernest Urtasun, na sede do Ministerio de Cultura, en Madrid.
Durante o encontro, o alcalde e o tenente de alcalde presentaron ao ministro distintas liñas de actuación e desenvolvemento que ofrece Noia como municipio, centrando a reunión nalgúns dos aspectos patrimoniais máis relevantes da vila, así como nas posibilidades que ofrece en termos de proxección cultural.
Pola súa parte, o ministro de Cultura mostrou o seu interese pola importancia histórica e patrimonial de Noia, trasladando que tanto el como o Ministerio de Cultura están abertos a establecer vías de colaboración co Concello.
A valoración realizada polo Executivo noiés é moi positiva, enmarcándose este encontro dentro dunha rolda de reunións institucionais que teñen como obxectivo promocionar o municipio e explorar posibles vías de progreso e investimento.
Así mesmo, durante a reunión, os representantes municipais invitaron formalmente o ministro de Cultura a participar na XXVII Edición da Mostra Internacional de Curtametraxes Vila de Noia, evento que conta cun importante financiamento de dito Ministerio e que se celebrará a finais deste ano.
- Susto en la urbanización teense de Augas Mansas por un vecino atrincherado en casa
- Un restaurante compostelano se cuela entre los favoritos de los españoles para comer en 2025
- El lobo mata tres perros en el rural de Santiago: 'La gente no quiere salir al monte
- Buscan «parejas reales» en Santiago para participar en lo que parece la nueva serie de época de Vaca Films
- Comer 'por menos de 6 euros': tres restaurantes de Santiago que adoran los estudiantes
- Luto en la TVG y la Radio Galega por la muerte de la periodista Mabel Montes
- Drones y puertas marcadas en Ames: ¿‘modus operandi’ de la Banda del Volvo?
- Un vuelo de Ryanair entre Valencia y Santiago acaba desviado a Madrid por el mal tiempo