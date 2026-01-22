Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Santiago en FiturOperación CompostelaFondos europeosConstantino Arnoso
instagram

O instituto de Rianxo organiza o certame artístico Cousas en homenaxe a Castelao

Premiarase con 300 euros a mellor obra que combine un texto breve cunha imaxe co espírito da retranca do ilustre galeguista

Un alumno do IES de Rianxo debuxando na pizarra o emblemático sombreiro de Castelao.

Un alumno do IES de Rianxo debuxando na pizarra o emblemático sombreiro de Castelao. / Cedida

Suso Souto

Rianxo

O IES Félix Muriel de Rianxo volve organizar, por terceiro ano consecutivo, o certame artístico Cousas, unha proposta educativa que pretende poñer en valor a obra de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, escritor e artista nado en Rianxo e referente esencial da cultura galega.

As persoas participantes deberán presentar unha creación pertencente ao xénero da Cousa, ideado por Castelao, que combina un texto breve cunha imaxe. A través desta iniciativa búscase tanto render homenaxe ao autor rianxeiro como promover o uso e a normalización da lingua galega entre a mocidade.

Poderá participar o alumnado menor de 19 anos que curse ESO, Bacharelato ou algún ciclo de Formación Profesional.

Os premios establecidos para esta edición serán de 300 euros para a obra gañadora, 200 euros para a segunda clasificada e 100 euros para a terceira.

O prazo límite para a entrega das obras será o venres 30 de xaneiro. As bases completas do certame poden consultarse na páxina web do centro, onde tamén se recolle información adicional.

O xurado estará formado por Pilar Ponte e Xabier Vázquez Parcero, vinculados ao ámbito educativo; Kiko Dasilva, profesional das artes plásticas; e Leo Arremecághona, creador do ámbito artístico.

A organización do certame continúa en mans dun grupo integrado por alumnado de segundo de Bacharelato e por estudantes que remataron os seus estudos no centro o curso anterior, mantendo así o carácter participativo da iniciativa.

Noticias relacionadas

O equipo organizador convida a todo o alumnado a participar nesta nova edición do certame e a compartir a súa creatividade a través das Cousas, unha iniciativa que se prepara con dedicación e que busca recoñecer e poñer en valor o talento artístico da mocidade.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents