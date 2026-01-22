El PSOE denuncia la "inseguridad" en los bajos de las viviendas de alquiler social de Rianxo

El portavoz municipal del PSOE de Rianxo, Óscar Rial, denuncia la "inseguridad recurrente" en los bajos de las viviendas de alquiler social (habilitadas en las antiguas viviendas de los maestros) y la situación de "abandono" en el mantenimiento de los dos bloques de edificios y de su entorno.

Rial critica la "inacción" del Gobierno local, "que sigue sin ejecutar el proyecto de unificación de los bajos de ambos bloques". En su opinión, "esta falta de actuación provoca que los accesos sigan siendo vulnerables, permitiendo entradas continuas y generando una preocupación constante entre los vecinos".

El portavoz socialista recuerda que dicho proyecto, "impulsado por el PSOE con una partida de 273.000 euros consignada y sin ejecutar desde 2024, tenía como objetivo mejorar la seguridad, ordenar los espacios y dignificar esas viviendas".

"Su paralización no solo supone un incumplimiento presupuestario, sino también una clara falta de compromiso con la seguridad y el bienestar de los residentes en dichas viviendas", indica.

Rial advierte que hay cristales rotos en las ventanas y que se produjeron en los dos bloques de edificios "supuestas entradas" de personas que no residen en esas viviendas, según indica, para "trapicheo, pernocta u otras actividades". Al respecto añade que "la última vez que entramos para ver el espacio había colchones y restos que evidenciaban que se había hecho fuego".

"El problema es que desde 2024 hay un proyecto para habilitar ese espacio mediante la unificación de bajos y evitar este tipo de situaciones por falta de uso, y no se ejecuta, a pesar de disponer de autorización", explica Óscar Rial.

Por su parte, el alcalde, Julián Bustelo, dijo, en declaraciones a este diario, que en los dos bloques de las viviendas de alquiler social, en las que residen ocho familias, "no hay okupas, ni mucho menos".