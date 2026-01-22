Rescate de altura en Noia tras un accidente laboral en un edificio en obras

Dotaciones de bomberos del Consorcio contra Incendios e Salvamento da Coruña con base en Boiro y Ribeira participaron este jueves en Noia, junto a efectivos del GES, agentes de la Policía Local y la Guardia Civil y RTSU Rianxo , en el rescate de un trabajador que sufrió un accidente laboral.

El accidente se produjo a las 11.50 horas en un edificio en obras de tres plantas de la calle Anxo Senra. El operario sufrió una caída desde una altura de unos cuatro metros en la tercera planta, y fue necesario utilizar la autoescalera de los bomberos de Ribeira para sacarlo por el hueco de una ventana, pues la escalera interior del edificio era impracticable.

El trabajador sufrió lesiones en una pierna y, tras ser inmovilizado en una camilla, fue trasladado al Hospital Clínico de Santiago. Su estado no reviste gravedad.