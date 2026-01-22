Retiran el cadáver de una cría de ballena de seis metros varada en una playa de Carnota
Pesaba unos quinientos kilos y se utilizó una excavadora para sacarla del arenal
Agentes de la Policía Local y efectivos de Protección Civil de Carnota retiraron este jueves el cadáver de una cría de ballena que apareció varada el pasado viernes en la playa carnotana de Quilmas.
En los trabajos para la retirada del cadáver del animal se empleó una excavadora para transportarlo a través de la carretera comarcal, en medio de un dispositivo especial de Tráfico, hasta un camión en el que fue depositado para su traslado a Cerceda.
La cría de ballena medía seis metros y pesaba unos quinientos kilos.
Según la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma) el animal presentaba una delgadez extrema, por lo que seguramente se separó de su madre, de la que aún es totalmente dependiente con ese tamaño.
Galicia registró la varada de 377 mamíferos marinos en 2025. Las playas de Ribeira, O Grove y Sanxenxo están entre los lugares en los que más situaciones se registraron, según los técnicos de la Cemma.
