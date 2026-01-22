Ría da Estrela presenta en Fitur su apuesta por las peregrinaciones marítimas a través de la ría Muros-Noia

La asociación Ría da Estrela vuelve a configurarse como destino náutico para la navegación recreativa, por lo que este jueves presentó en Fitur dos importantes novedades en su catálogo de peregrinaciones marítimas: la VI Ruta Rías Baixas-Camino de Santiago de la Ría de Muro- Noia y el I Raid Marítimo Baiona-Santiago, una segunda ruta más ligada a la navegación histórica de marineros como Pietro Querini y la Vía Querinissima.

El acto fue presidido por Luis Oujo, alcalde de O Son y presidente de la Ría da Estrela y de la Asociación de Municipios del Camino de la Ría de Muros-Noia, que estuvo acompañado por Roberto Ciambetti, presidente da Asociación Vía Querinissima; Belén do Campo, delegada territorial de la Xunta en A Coruña; Alechu Retolaza, vicepresidente del Monte Real Club de Yates de Baiona; los alcaldes de Lousame, Esteban Ares; Noia, Francisco Pérez; y Outes, Francisco Calo; y la regidora de Muros, María Lago.

Luis Oujo invitó a los presentes a “conocer nuestra comarca, disfrutarla, amarla… Gozar de su gastronomía, su patrimonio, sus paisajes y su gente, porque es un destino que no deja a nadie indiferente. No somos un destino masificado y queremos seguir apostando por un turismo sostenible y que crezca de forma ordenada".

"Queremos que los turistas dejen un retorno en la comarca, pero queremos también cuidar nuestra costa, nuestras rutas y nuestras playas", añadió.

En este sentido, Oujo destacó “el gran potencial que tienen tanto las peregrinaciones náuticas como nuestra conexión histórica con la Vía Querinissima, que este año nos lleva a crecer hacia Portugal”. Así mismo, puso en valor los 2,4 millones de euros que se están invirtiendo en la comarca a través del Plan de Sustentabilidade Turística en Destino (PSTD) da Ría de Muros-Noia.

Por su parte, Roberto Ciambetti destacó que la Vía Querinissima “conecta catorce países europeos, siglos de historia común que también recorren el Camino de Muros-Noia hasta Santiago. Colaborar con la Ría da Estrela y la Asociación del Camino de la Ría de Muros-Noia es una satisfacción para todos”.

Ruta Náutica

Belén do Campo destacó que la VI Ruta Náutica Rías Baixas-Camiño Ría de Muros-Noia es “una propuesta que representa a la perfección lo que es Galicia y lo que quiere ofrecer al mundo: identidad, historia, cultura, mar y hospitalidad. Hablamos de una experiencia que une el mar y la tierra, el esfuerzo y la espiritualidad, el patrimonio natural y el patrimonio histórico”.

En este sentido, señaló que “no estamos ante una recreación simbólica, sino ante un Camino plenamente reconocido” ya que “el Camino de Santiago no fue solo caminado, también fue navegado”, destacando que estas rutas “devuelven al mar su papel como Camino, como vía cultural y espiritual que conecta con un pasado profundamente europeo” como el de la Vía Querinissima.

Finalmente, Alechu Retolaza destacó que la VI Ruta Rías Baixas-Camino de la Ría de Muros-Noia “se ha consolidado como un evento de referencia dentro del calendario náutico nacional tanto por su cuidada organización como por su impacto positivo en los territorios que atraviesa”, por lo que invitó a otros clubs náuticos a unirse a la iniciativa.

Y es que esta ruta se ha convertido en la peregrinación marítima más numerosa de la historia moderna y en la actividad náutica no competitiva con mayor número de participantes en la Europa atlántica, con 55 embarcaciones y más de 200 tripulantes. Un éxito que no supondrá incrementar el número de embarcaciones este año, “con el objetivo de preservar la calidad de la experiencia y garantizar una navegación segura y ordenada”, dijo.

Novedades

La VI Ruta Náutica Rías Baixas-Camino de Santiago Ría Muros-Noia tendrá lugar del 29 de junio al 4 de julio, recuperando la tradición histórica de los peregrinos que llegaban a Compostela por mar. Una experiencia que combina navegación, patrimonio cultural, espiritualidad y tradición marinera y que este año se amplía a tierras portuguesas.

Con salida desde el Monte Real Club de Yates de Baiona, las embarcaciones seguirán un itinerario que incluye algunos de los enclaves más emblemáticos de la costa gallega, con salidas y recaladas en puntos de alto valor paisajístico como Baiona, las Islas Cíes, la ría de Aldán, Ons, Combarro, la ría de Arousa, A Pobra do Caramiñal, Muros y el Real Club Náutico de Portosín, antes de iniciar la peregrinación por tierra hasta Santiago de Compostela.

La segunda ruta, denominada I Raid Marítimo Baiona-Santiago, tendrá lugar del 29 de agosto al 3 de septiembre y seguirá una modalidad más vinculada a la navegación histórica seguida por navegantes como el veneciano Pietro Querini, que en el siglo XV dejó perfectamente documentada una peregrinación a Compostela dentro de un viaje que dio origen a la ruta cultura europea Vía Querinissima, que vincula a catorce países de Europa.

A diferencia de la anterior, en esta segunda ruta las embarcaciones no amarrarán en los puertos deportivos, sino que fondearán directamente en las aguas de las rías gallegas. Los patrones que así lo deseen podrán iniciar su navegación en Oporto, con reagrupamientos en Esposende y Viana do Castelo, antes de continuar hasta el Monte Real Club de Yates de Baiona, desde donde tendrá lugar la salida oficial.

En los dos casos, la navegación seguirá el recorrido empleado por los peregrinos que quedó recogido en el estudio de historicidad del Camino de la Ría de Muros-Noia y que fue valorado por el Arzobispado de Santiago a la hora de concederle la Compostela a aquel peregrino que complete un mínimo de 100 millas náuticas y llegue andando a Compostela.

Una ruta jacobea con etapas no demasiado extensas y que permiten caminar, pararse, contemplar, meditar, interiorizar. Frente a otros Caminos en los que los peregrinos inician el recorrido al amanecer para llegar lo antes posible al destino, el Camino de la Ría de Muros-Noia invita al caminante a disfrutar de los espacios y de los paisajes, a detenerse y visitar monumentos históricos y artísticos. Desde lugares como el Castro de Baroña o el enclave de Toxosoutos, hasta el casco histórico muradano o el Portus Apostoli noiés.

Éxito de las peregrinaciones marítimas

De este modo, Ría da Estrela refuerza su apuesta por las peregrinaciones marítimas en sus diferentes modalidades: por libre, con la ayuda de asociaciones de clubs náuticos, participando en rutas organizadas con embarcación propia, alquilando un barco con o sin patrón, alquilando plazas de camarotes...

Noticias relacionadas

Una oferta que es posible gracias a la colaboración de las navieras Sailway y Jules Verne Náutica, de la Asociación de Clubs Náuticos de Galicia y del Monte Real Club de Yates de Baiona.