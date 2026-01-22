Toque del BNG al Gobierno noiés: ve «preocupante» la gestión urbanística

El Gobierno local de Noia, constituido por PSOE, Marea Cidadá y el edil no adscrito Luis Alamancos tras la moción de censura contra el popular Santiago Freire, aprueba con una nota de 6 sobre 10 el examen del BNG, que lo apoya desde la oposición en base al pacto de investidura. Pero el portavoz nacionalista, Ricardo Suárez, advierte que el Ejecutivo de Francisco Pérez «necesita mellorar» y ve «un continuísmo preocupante» en la gestión del Urbanismo con respecto al mandato de Freire.

Aunque reconoce «certos avances nas cuestións do día a día», Suárez cree que hay «cuestións mellorables» y se muestra especialmente crítico con la gestión «deficiente» de los aparcamientos. En este sentido, califica de «pouco pensada» la ampliación de plazas (de 35 a 81) en la calle Rosalía de Castro porque «xerouse unha barreira de coches entre o Campo da Feira e a alameda sen sensibilidade algunha».

Critica la reciente renovación de la calle Anxo Senra, «onde se priorizou o número de prazas de estacionamento (que ademais son moi pequenas) sobre a ordenación do espazo urbano» y califica de «mero parche» el proyecto de reforma de los jardines Felipe de Castro (en la que se invertirán 91.000 € para mejorar el pavimento y eliminar obstáculos). «Elevarase a cota do pavimento sen ter en conta os elementos dese espazo», dice al respecto.

A Suárez tampoco le gusta que se cambie la clasificación de uso del terreno en el que se habilitará un área de autocaravanas. Dice que la ubicación es «equivocada» al ser «una zona próxima ás xunqueiras de San Lázaro, onde se vai pavimentar sobre zona verde».

Cree además que «o Goberno non está facendo unha boa xestión dos espazos públicos e non está velando para que os coches non invadan o casco histórico».

Igualmente, considera que se debe avanzar en la redacción de un Plan de Igualdad y en el ámbito de la normalización lingüística, y que el Coliseo Noela, que fue objeto de importantes reformas, «é un espazo infrautilizado que debe ter unha axenda cultural propia».

Con todo, Suárez reconoce que el actual Gobierno mejoró en la gestión, también en el ámbito económico, «tendo en conta que herdou unha situación financeira moi complicada». Finalmente, aplaude los «avances» en el cumplimiento del pacto de investidura y este lunes estrechará la mano de Pérez para firmar el pacto para aprobar los presupuestos.