A Xunta destina 6,4 millóns a ayudas para mellorar a seguridade e a eficiencia dos buques pesqueiros
Financiaranse a modernización de barcos, a instalación de equipamentos de seguridade e salvamento ou auditorías enerxéticas, entre outros investimentos
A conselleira do Mar, Marta Villaverde, animou este xoves dende Portosín (Porto do Son) a solicitar as axudas para a mellora da seguridade e a eficiencia de buques pesqueiros, dotadas con 6,4 millóns de euros e cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (Fempa).
Con esta liña de apoios, desde a Xunta, tal e como explicou Villaverde, “estamos contribuíndo a impulsar unha frota máis segura, eficiente e competitiva”. E é que as accións subvencionables están dirixidas a mellorar as condicións laborais e de seguridade das tripulacións, reducir o impacto ambiental da actividade pesqueira, incrementar a eficiencia enerxética e aumentar o valor engadido e a seguridade alimentaria dos produtos do mar.
A orde dá cobertura a actuacións como a modernización de buques, a instalación de equipamentos de seguridade e salvamento, melloras na habitabilidade e conectividade a bordo, investimentos en sistemas de propulsión máis eficientes e menos contaminantes, auditorías enerxéticas, adaptacións das artes de pesca para aumentar a selectividade ou proxectos orientados á valorización das capturas.
O prazo de solicitude é dun mes. Os interesados poden consultar as características e os requisitos das mesmas na sede electrónica da Xunta ou nas oficinas Es.Mar que a Consellería do Mar ten a disposición do sector no litoral galego.
Case 400 proxectos
O prazo para solicitar as axudas é dun mes e comezou este xoves coa publicación no día de onte da convocatoria no Diario Oficial de Galicia (DOG). Desde o anterior Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (Femp) 2014-2020 ata a actualidade a Xunta financiou 394 proxectos por un importe superior aos 16 millóns de euros.
Na primeira convocatoria Fempa, correspondente á do 2025, concedéronse 129 proxectos por preto de 7,9 millóns de euros, duplicando amplamente a media do período anterior e consolidando unha tendencia á alza no interese do sector por modernizar a frota e avanzar cara a unha pesca máis sostible.
- Susto en la urbanización teense de Augas Mansas por un vecino atrincherado en casa
- Un restaurante compostelano se cuela entre los favoritos de los españoles para comer en 2025
- El lobo mata tres perros en el rural de Santiago: 'La gente no quiere salir al monte
- Buscan «parejas reales» en Santiago para participar en lo que parece la nueva serie de época de Vaca Films
- Comer 'por menos de 6 euros': tres restaurantes de Santiago que adoran los estudiantes
- Luto en la TVG y la Radio Galega por la muerte de la periodista Mabel Montes
- Drones y puertas marcadas en Ames: ¿‘modus operandi’ de la Banda del Volvo?
- Un vuelo de Ryanair entre Valencia y Santiago acaba desviado a Madrid por el mal tiempo