RECICLAXE
Boiro recolle 3.500 quilos de residuos orgánicos en dous meses de servizo
Ofrece a prestación xunto cos concellos de Rianxo e A Pobra
O Concello de Boiro puxo en marcha no mes de novembro a recollida de residuos orgánicos no contedor marrón de forma conxunta cos concellos de Rianxo e A Pobra. Durante os dous primeiros meses do ano recolléronse no municipio un total de 3.502’08 quilos.
A implantación do contedor marrón estase a realizar no municipio de xeito progresivo. Comezouse polos grandes produtores tales como bares e restaurantes, supermercados ou comedores de centros escolares.
"Está dando moi bos resultados nestes primeiros meses, a cifra de residuos recollidos demostra a gran concienciación que existe xa por parte da veciñanza sobre a recollida selectiva", recoñece o concelleiro Marcos Fajardo.
Campaña de concienciación
Paralelamente, o Concello de Boiro estivo levando a cabo unha campaña de concienciación sobre a recollida selectiva e a implantación do quinto contedor co obxectivo de concienciar á veciñanza para cando se realice a súa instalación para a poboación xeral.
Ademais, dende a administración local lévanse a cabo un programa de compostaxe doméstica que se comezou no ano 2020 e mediante o que se levan repartidos no municipio arredor de 400 composteiros en vivendas unifamiliares.
