RECICLAXE

Boiro recolle 3.500 quilos de residuos orgánicos en dous meses de servizo

Ofrece a prestación xunto cos concellos de Rianxo e A Pobra

Marcos Fajardo, esquerda, e o alcalde, José Ramón Romero. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Boiro

O Concello de Boiro puxo en marcha no mes de novembro a recollida de residuos orgánicos no contedor marrón de forma conxunta cos concellos de Rianxo e A Pobra. Durante os dous primeiros meses do ano recolléronse no municipio un total de 3.502’08 quilos.

A implantación do contedor marrón estase a realizar no municipio de xeito progresivo. Comezouse polos grandes produtores tales como bares e restaurantes, supermercados ou comedores de centros escolares.

"Está dando moi bos resultados nestes primeiros meses, a cifra de residuos recollidos demostra a gran concienciación que existe xa por parte da veciñanza sobre a recollida selectiva", recoñece o concelleiro Marcos Fajardo.

Campaña de concienciación

Paralelamente, o Concello de Boiro estivo levando a cabo unha campaña de concienciación sobre a recollida selectiva e a implantación do quinto contedor co obxectivo de concienciar á veciñanza para cando se realice a súa instalación para a poboación xeral.

Ademais, dende a administración local lévanse a cabo un programa de compostaxe doméstica que se comezou no ano 2020 e mediante o que se levan repartidos no municipio arredor de 400 composteiros en vivendas unifamiliares.

