Congalsa adjudica a Espina & Delfín su nueva depuradora industrial en A Pobra do Caramiñal

Congalsa adjudicó a Espina & Delfín el diseño, la construcción y la puesta en marcha de su nueva depuradora de aguas industriales (EDARI), que tendrá capacidad para tratar en un futuro hasta 1.000 metros cúbicos de agua al día y optimizará el tratamiento de las aguas residuales del complejo de la empresa en A Pobra do Caramiñal.

El objetivo, afirman, "es disponer de una instalación fiable, escalable y operable, minimizando interferencias con la actividad productiva y priorizando la seguridad durante la ejecución y la puesta en marcha. Con esta nueva EDARI, Congalsa refuerza su hoja de ruta de sostenibilidad industrial, avanzando en una gestión del agua más eficiente y robusta. En paralelo, la compañía continúa desarrollando los planes de ampliación de su complejo para acompañar el crecimiento de la actividad.

Compromiso con la sostenibilidad

El presidente de Congalsa, Luis Miguel Simarro, asegura que "con esta nueva depuradora reforzamos nuestro compromiso con la sostenibilidad. Optimizará el tratamiento de aguas residuales, de forma alineada con el incremento de la capacidad productiva de los últimos años y favoreciendo procesos más eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Avanzamos así en un modelo de crecimiento industrial responsable".

Desde la compañía de A Pobra destacan además que Espina & Delfín es líder del sector en captación, tratamiento, potabilización y depuración de aguas residuales industriales. La empresa compostelana ofrece soluciones a medida para el tratamiento de aguas para todo tipo de industrias y cuenta con su propio departamento de ingeniería.

Óscar Rodríguez, administrador solidario de Espina & Delfín, afirma que "para nosotros es un orgullo colaborar con Congalsa en un proyecto industrial de referencia en Galicia. Nuestro equipo cuenta con una amplia experiencia en el diseño, construcción y gestión de depuradoras industriales en diferentes sectores, desde industria láctea, cárnica, del metal y conservera, entre otras. Vamos a volcar toda nuestra experiencia para entregar una depuradora robusta y operable, con una puesta en marcha segura y una integración que minimice cualquier interferencia en la actividad productiva".

Compañía líder

Congalsa, empresa gallega especializada en elaboración y comercialización de referencias alimentarias y en platos preparados, se consolida año tras año como una de las compañías líderes en su sector de actividad gracias a su apuesta constante por la innovación. En 2024, Congalsa facturó 173 millones de euros.