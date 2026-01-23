Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca IngridDesaloxoHuelga de busesOla de robos
instagram

CIVISMO

Primeiras sancións en Ribeira por deixar o lixo fóra dos contedores

A alcaldesa di que "é preciso poñer fin as actitudes incívicas"

As sancións foron impostas por axentes da Policía Local de Ribeira.

As sancións foron impostas por axentes da Policía Local de Ribeira. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

Axentes da Policía Local de Ribeira sancionaron nos últimos días cunha infracción leve a varias persoas por depositar lixo fóra dos contedores habilitados e esparexer o seu contido na vía pública. Fixeron tamén varios apercibimentos polo incumprimento da ordenanza municipal de limpeza, que prohibe deixar bolsas no chan.

«É preciso poñer fin a actitudes incívicas que supoñen o incumprimento da normativa. Non podemos permitir que se ensucien as nosas rúas. As sancións e os apercibimentos son medidas disciplinarias que non gustan, pero que son necesarias para paliar situacións que ultimamente estanse acrecentando no noso municipio», afirma a alcaldesa, María Sampedro.

A veciñanza ten que saber tamén, engade, que existe un horario para o depósito do lixo nos contedores. «Todos temos a responsabilidade de contribuír ao benestar social de coidar as rúas de Ribeira», subliña.

A modificación da ordenanza municipal, no seu artigo 27 con data do 2018, establece que o horario de depósito de lixo nos contedores de fracción resto é de 18.00 a 00.00 horas.

Noticias relacionadas y más

Están exentos desa obriga os residuos correspondentes ás fraccións de recollida selectiva de papel-cartón e envases lixeiros e vidro, que poderán depositarse a calquera hora do día nos respectivos contedores.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents