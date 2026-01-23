CIVISMO
Primeiras sancións en Ribeira por deixar o lixo fóra dos contedores
A alcaldesa di que "é preciso poñer fin as actitudes incívicas"
Axentes da Policía Local de Ribeira sancionaron nos últimos días cunha infracción leve a varias persoas por depositar lixo fóra dos contedores habilitados e esparexer o seu contido na vía pública. Fixeron tamén varios apercibimentos polo incumprimento da ordenanza municipal de limpeza, que prohibe deixar bolsas no chan.
«É preciso poñer fin a actitudes incívicas que supoñen o incumprimento da normativa. Non podemos permitir que se ensucien as nosas rúas. As sancións e os apercibimentos son medidas disciplinarias que non gustan, pero que son necesarias para paliar situacións que ultimamente estanse acrecentando no noso municipio», afirma a alcaldesa, María Sampedro.
A veciñanza ten que saber tamén, engade, que existe un horario para o depósito do lixo nos contedores. «Todos temos a responsabilidade de contribuír ao benestar social de coidar as rúas de Ribeira», subliña.
A modificación da ordenanza municipal, no seu artigo 27 con data do 2018, establece que o horario de depósito de lixo nos contedores de fracción resto é de 18.00 a 00.00 horas.
Están exentos desa obriga os residuos correspondentes ás fraccións de recollida selectiva de papel-cartón e envases lixeiros e vidro, que poderán depositarse a calquera hora do día nos respectivos contedores.
