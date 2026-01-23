JUICIO
Un puñetazo que puede costar 4 años de prisión a un agresor de Muros
La Fiscalía pide además que indemnice a la víctima con 10.300 €
La Audiencia Provincial, en la sede de Santiago, juzgará el viernes día 30, a un acusado de golpear con el puño en la cara, impactándole en la nariz y en la boca, a otro varón en el exterior del pub Karumas de Muros.
Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió la fractura-hundimiento del hueso propio izquierdo, con desviación severa del septum nasal y fractura de cuatro piezas dentales, que requirieron tratamiento quirúrgico y odontológico.
Los hechos sucedieron en julio de 2008 y la Fiscalía solicita para el agresor una pena de 4 años de prisión, por un delito de lesiones con deformidad, y que indemnice a la víctima con 10.000 euros por las lesiones, daños morales y secuelas, y 300 euros más por los gastos de tratamiento odontólogico.
Además, el Ministerio Fiscal solicita una indemnización al Sergas en la cantidad que se determine por el importe de la asistencia sanitaria prestada al perjudicado.
- Un vuelo de Ryanair entre Valencia y Santiago acaba desviado a Madrid por el mal tiempo
- Chisco Lema, veterinario experto en lobo: 'Hay manadas especializadas en cazar perros
- Un restaurante compostelano se cuela entre los favoritos de los españoles para comer en 2025
- Apagón en Santiago: una avería deja sin luz a 2.700 vecinos de Santiago
- Evitas el estrés del aparcamiento': el proyecto de dos vecinos de Milladoiro para compartir coche en los trayectos a Santiago
- Susto en la urbanización teense de Augas Mansas por un vecino atrincherado en casa
- La patronal acepta la mediación pero de momento la huelga de buses se mantiene en Santiago
- Borrasca 'Ingrid': ¿Nevará en Santiago de Compostela este viernes?