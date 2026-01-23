Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca IngridDesaloxoHuelga de busesOla de robos
instagram

JUICIO

Un puñetazo que puede costar 4 años de prisión a un agresor de Muros

La Fiscalía pide además que indemnice a la víctima con 10.300 €

El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial, en Santiago, el día 30.

El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial, en Santiago, el día 30. / A. Hernández

José Manuel Ramos Lavandeira

Muros

La Audiencia Provincial, en la sede de Santiago, juzgará el viernes día 30, a un acusado de golpear con el puño en la cara, impactándole en la nariz y en la boca, a otro varón en el exterior del pub Karumas de Muros.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió la fractura-hundimiento del hueso propio izquierdo, con desviación severa del septum nasal y fractura de cuatro piezas dentales, que requirieron tratamiento quirúrgico y odontológico.

Los hechos sucedieron en julio de 2008 y la Fiscalía solicita para el agresor una pena de 4 años de prisión, por un delito de lesiones con deformidad, y que indemnice a la víctima con 10.000 euros por las lesiones, daños morales y secuelas, y 300 euros más por los gastos de tratamiento odontólogico.

Noticias relacionadas y más

Además, el Ministerio Fiscal solicita una indemnización al Sergas en la cantidad que se determine por el importe de la asistencia sanitaria prestada al perjudicado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents