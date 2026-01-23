Un puñetazo que puede costar 4 años de prisión a un agresor de Muros

La Audiencia Provincial, en la sede de Santiago, juzgará el viernes día 30, a un acusado de golpear con el puño en la cara, impactándole en la nariz y en la boca, a otro varón en el exterior del pub Karumas de Muros.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió la fractura-hundimiento del hueso propio izquierdo, con desviación severa del septum nasal y fractura de cuatro piezas dentales, que requirieron tratamiento quirúrgico y odontológico.

Los hechos sucedieron en julio de 2008 y la Fiscalía solicita para el agresor una pena de 4 años de prisión, por un delito de lesiones con deformidad, y que indemnice a la víctima con 10.000 euros por las lesiones, daños morales y secuelas, y 300 euros más por los gastos de tratamiento odontólogico.

Además, el Ministerio Fiscal solicita una indemnización al Sergas en la cantidad que se determine por el importe de la asistencia sanitaria prestada al perjudicado.