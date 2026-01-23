Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sanidade garante ao alcalde de Outes a cobertura dunha praza médica vacante

Calo pediulle ao conselleiro o servizo de hospitalización a domicilio

O conselleiro, terceiro esquerda, e o alcalde na xuntanza mantida en días pasados.

O conselleiro, terceiro esquerda, e o alcalde na xuntanza mantida en días pasados. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Outes

O alcalde de Outes, Francisco Calo, mantivo unha reunión de traballo co conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, para trasladarlle unha serie de necesidades que permitirían mellorar a atención sanitaria no municipio.

En concreto, Calo mostrou interese na cobertura dunha praza de atención primaria que na actualidade se atopa vacante. O conselleiro asegurou que non desaparecerá e que o Goberno Autonómico espera poder cubrila proximamente de forma estable.

Ademais, o conselleiro comprometeuse a valorar con ánimo construtivo as propostas de mellora da accesibilidade do centro de saúde solicitadas polo rexedor.

A última das peticións trasladadas polo alcalde de Outes tivo que ver coa posta en marcha no municipio do servizo de hospitalización a domicilio. Unha demanda, dixo Calo, "moi reclamada polos veciños" e que, na súa opinión, "melloraría a calidade asistencial no concello".

Calo aproveitou tamén a reunión para agradecer "o compromiso que tanto a Xunta de Galicia como a Consellería de Sanidade manteñen co Concello de Outes en materia de colaboración e de investimento en proxectos de vital importancia para os veciños".

