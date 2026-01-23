Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FITUR 2026

Viaxe a través dos sabores de Barbanza-Arousa

A nova proposta de posicionamento turístico da mancomunidade está centrada na enogastronomía e no traballo dos produtores locais

Alcaldes e ediles de Barbanza-Arousa con Xosé Manuel Merelles, octavo; Regueira, décimo; e Cachafeiro, á dereita.

Alcaldes e ediles de Barbanza-Arousa con Xosé Manuel Merelles, octavo; Regueira, décimo; e Cachafeiro, á dereita. / CEDIDA

ECG

Santiago

A Mancomunidade Barbanza-Arousa presentou este xoves en Fitur a súa nova proposta de posicionamento turístico baixo o lema Barbanza-Arousa, un viaje a través de las historia de los sabores, unha aposta clara e coherente que sitúa a enogastronomía e aos produtores locais como eixes estratéxicos do desenvolvemento turístico do territorio.

Esta proposta nace da identidade propia de Barbanza-Arousa e pon en valor un patrimonio construído ao longo de xeracións, profundamente ligado ao mar e á terra. Un territorio onde os sabores nacen da paisaxe, do traballo nas rías, da tradición conserveira, da viticultura e do respecto por un contorno natural excepcional. Un relato que conecta cultura, historia e forma de vida. Así, iniciativas como o museo da salgadura, o museo da conserva, as utas temáticas, as aulas enogastronómicas e outras propostas inmersivas reforzan os municipios de Ribeira, A Pobra, Boiro e Rianxo como destinos coherente, competitivo e aliñado coas novas demandas do viaxeiro.

Iniciou a presentación a xerente da Mancomunidade, Fátima Cachafeiro, que fixo fincapé en que «lo importante son las personas de nuestro territorio que hacen posible que hoy presentemos a Barbanza Arousa como el lugar donde nacen los sabores». De seguido, proxectouse a peza audiovisual que transmitiu ao público asistente en Fitur unha historia na que se reflicte que nos seus municipios é onde xurden os sabores.

O acto continuou coa intervención de Cesáreo Pardal, presidente do Clúster de Turismo de Galicia, que destacou que «la estrategia de Barbanza Arousa está alineada con los objetivos de la estrategia de Turismo de Galicia 2030, reinventándose sin perder la autenticidad». A continuación, seguiu a intervención de José Carlos Vidal, presidente da Mancomunidade, que salientou a importancia da cooperación entre os catro concellos da agrupación e da colaboración co sector privado.

Seguidamente, realizou a súa intervención Xosé Regueira, vicepresidente da Deputación da Coruña e deputado de Turismo, que destacou a importancia da enogastronomía para Barbanza- Arousa e Galicia en xeral, sendo o noso «Silicon Valley», subliñando «el talento de nuestros sectores productivos». Pechou o acto a intervención de Xosé Manuel Merelles, director da Axencia de Turismo de Galicia, que coas súas palabras quixo remarcar o traballo da Mancomunidade Barbanza-Arousa como «un territorio que lleva mucho tiempo trabajando por dar vida a estos municipios»; así mesmo, Merelles indicou que «Barbanza Arousa es un ejemplo de gestión

