FORMACIÓN
Da Pobra a Madeira para abrir vías laborais
Laura e Adrián, do CPR Divino Maestro, son beneficiarios dun plan pioneiro en España
Adrián Rey Castro e Laura Sánchez Romero, dous alumnos do centro de Formación Profesional CPR Divino Maestro, da Pobra do Caramiñal, viaxarán a Madeira (Portugal), acompañados polo coordinador de formación de adultos, José Domínguez, para complementar a súa formación nunha empresa hoteleira durante catro meses co fin de ampliar as opcións de atopar un emprego.
Chefa Bretal, directora do centro, asegura que se trata «dun caso de éxito pioneiro en España, que pon en valor a eficacia das políticas activas de emprego da Xunta de Galicia». A iniciativa enmárcase na convocatoria para realizar unha mobilidade internacional de longa duración (ErasmusPro).
Os dous alumnos obtiveron os seus Certificados Profesionais (FP de Grao C, niveis 1 e 2) grazas á formación impartida baixo o Plan formativo para o emprego (persoas traballadoras desempregadas) da Comunidade Autónoma de Galicia. Acadaron os títulos de Actividades de xestión administrativa e Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos, respectivamente.
Dende o centro aseguran que «este éxito non sería posible sen a cooperación institucional: o programa da Xunta para formar a persoas desempregadas, o Erasmus Pro para as mobilidades do alumnado, e a colaboración do Concello da Pobra para captar o alumnado a través do servizo de orientación».
Itinerarios que abren portas
A directora do CPR Divino Maestro asegura que «queremos visibilizar como estes itinerarios formativos abren portas reais á internacionalización e á inserción laboral de calidade, dada a relevancia deste fito para a comunidade educativa e para o tecido laboral galego».
Dende o centro subliñan que o principal obxectivo dos Graos C, que teñen unha duración de entre 400 e 600 horas, é «facilitar a inserción laboral das persoas que cursan estes ciclos para obter un certificado de profesionalidade». Aínda que os cursos inclúen prácticas, «o Eramus Pro permítelles ampliar a experiencia laboral no extranxeiro».
- Apagón en Santiago: una avería deja sin luz a 2.700 vecinos de Santiago
- Chisco Lema, veterinario experto en lobo: 'Hay manadas especializadas en cazar perros
- Un vuelo de Ryanair entre Valencia y Santiago acaba desviado a Madrid por el mal tiempo
- Un restaurante compostelano se cuela entre los favoritos de los españoles para comer en 2025
- Evitas el estrés del aparcamiento': el proyecto de dos vecinos de Milladoiro para compartir coche en los trayectos a Santiago
- Susto en la urbanización teense de Augas Mansas por un vecino atrincherado en casa
- La patronal acepta la mediación pero de momento la huelga de buses se mantiene en Santiago
- Borrasca 'Ingrid': ¿Nevará en Santiago de Compostela este viernes?