SERVIZOS
O BNG demanda peches de protección para a estación de autobuses de Ribeira
Luis Pérez di que "non conta cunhas condicións mínimas de confort"
O BNG de Ribeira demanda a mellora da estación de autobuses da capital municipal. Lembran que estaba previsto facer neste ano uns peches parciais para protexer das inclemencias meteorolóxicas aos usuarios e usuarias, «unha actuación que non debe quedar truncada por levar adiante unha moción de censura interesada», afirma o seu portavoz Luis Pérez.
A estación «non conta cunhas condicións mínimas de confort e protección ante as inclemencias meteorolóxicas, por iso deben levarse a cabo estas obras para evitar que os usuarios teñan que agardar polos autobuses ao frío e á choiva, especialmente nos meses de inverno» concluíu Pérez Barral.
Ademais, os nacionalistas botan en falta «unha resposta firme e decidida da Xunta diante da grave situación que está a vivir o sector do transporte de viaxeiros por estrada na provincia». Trátase, engaden, dun conflito laboral que está precarizando os dereitos das persoas traballadoras pero tamén está tendo «un impacto directo e moi negativo na vida cotiá de centos de usuarios e usuarias, especialmente en vilas e comarcas como A Barbanza».
«Acudir ao centro de traballo, ao médico ou simplemente baixar a Ribeira facer os recados está a converterse nunha misión imposible para moitas persoas», denuncia Luis Pérez.