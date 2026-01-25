Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aguiño homenaxea ao párroco Francisco Lorenzo e loa aos escritores locais

A Semana Cultural incluíu actuacións musicais e un espectáculo infantil

Ofrenda floral ante o busto do párroco Francisco Lorenzo, en Aguiño.

Ofrenda floral ante o busto do párroco Francisco Lorenzo, en Aguiño. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

Aguiño (Ribeira) acolleu esta fin de semana a XXI Semana Cultural Francisco Lorenzo Mariño, na que se reivindicou o legado do seu primeiro párroco: Paco de Aguiño. O sábado tivo lugar unha ofrenda floral fronte ao busto de Francisco Lorenzo, acompañada polas gaitas de Os Liantes, de Artes.

Representantes políticos e da Asociación Francisco Lorenzo, en Aguiño.

Representantes políticos e da Asociación Francisco Lorenzo, en Aguiño. / Cedida

A presidenta da Asociación Francisco Mariño, Elvira Pisos, deu lectura a un manifesto no que, ademais de loar o labor do párroco, tamen se recollía o rexeitamento, «da tiranía de Trump, a guerra interminable de Ucraína pola invasión de Rusia e do xenocidio de Palestina cometido por Israel». Asemade, houbo unha lembranza para as vítimas do accidente ferroviario en Adamuz e dos finados na parroquia, en especial a Ventura a Lorcheira.

Actuación das cantareiras As Sete Linguas, de Aguiño.

Actuación das cantareiras As Sete Linguas, de Aguiño. / Cedida

Os actos comezaron o venres coa conferencia de Pastor Rodríguez Santamaría, filólogo, coordinador de Barbantia e director do Museo do Gravado de Artes, adicada ao máis de douscentos escritores e escritoras do concello de Ribeira, dos cales destacou a Andrés Torres Queiruga, Daniel Bravo Cores, Quico Cadaval, Carlos Callón, Antonio Piñeiro, Fidel Vidal, Xosé Ramón Barreiro, Xabier Lorenzo Marqués, Chus Blanco ou Unai González.

A Semana Cultural pechouse cun espectáculo infantil e familiar a cargo de Peter Punk, e a organización agradeceu o apoio da Concellería de Cultura, a Deputación da Coruña e dos patrocinadores.

Acto de homenaxe ao párroco Francisco Lorenzo Mariño, en Aguiño.

Acto de homenaxe ao párroco Francisco Lorenzo Mariño, en Aguiño. / Cedida

As xornadas culturais contaron ademais coas actuacións das cantareiras da asociación, As Sete Linguas, que interpretaron melodías e cantos populares recuperados polas aldeas de Galicia; Os Liantes de Artes; e María da Pontragha.

Aos actos sumáronse o tenente de alcalde Vicente Mariño; a concelleira de Cultura, Ana Barreiro; os concelleiros Luís Pérez Barral, Fernando Abraldes, Nucha Brión ou Vicente Reiriz; a presidenta de Barbantia, Chus Blanco; o presidente da Asociación de Xubilados de Aguiño, Manolo Pérez; e o patrón maior de Aguiño, José Antonio Santamaría, entre outros.

