POLÍTICA MUNICIPAL

Luís Pérez escoita á veciñanza de Olveira e avalía os investimentos na parroquia

O BNG de Ribeira avoga por dar voz á veciñanza

Luis Pérez e concelleiros do BNG na xuntanza coa veciñanza de Olveira.

Luis Pérez e concelleiros do BNG na xuntanza coa veciñanza de Olveira. / BNG

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

O BNG de Ribeira mantivo unha xuntanza aberta coa veciñanza de Olveira dentro da iniciativa Parroquias con voz, un espazo de encontro co obxectivo de achegar a acción política municipal á veciñanza e coñecer de primeira man as súas necesidades.

O acto permitiu ademais facer balance da xestión realizada durante os dous anos e medio nos que o BNG formou parte do goberno municipal, así como explicar con detalle os investimentos executados na parroquia e aqueles que quedaron programados e con financiamento asegurado.

Política de proximidade

O portavoz municipal e exalcalde, Luís Pérez Barral, acompañado por concelleiras do grupo municipal e polo responsable local do BNG, destacou a importancia de darlle voz á veciñanza, sinalando que "a xente debe ter participación para detectar prioridades e facer avanzar a parroquia".

Engadiu tamén que este tipo de encontros "permiten facer política baseada na escoita e na proximidade e xa o goberno local ten que tomar nota replicando estas accións".

Entre as cuestións expostas pola veciñanza figuraron a necesidade de mellorar a seguridade viaria e o transporte público, así como a mellora de accesibilidade ou dotación de saneamentos e mellora da iluminación pública, aspectos que o BNG considera "prioritarios" de cara a futuras actuacións.

Pavimentacións e saneamentos

Pérez expuxo tamén os investimentos executados na parroquia de Olveira, que superan os 555.000 euros, destacando a dotación de auga potable no cruce da Dunas, a pavimentación e saneamento en Sirves, o saneamento no lugar de Espiñeirido e a instalación de rede de saneamento con pozo de bombeo en Campelos.

Actuacións que, segundo explicou o portavoz do BNG, "responden a unha planificación seria, pensada para mellorar a calidade de vida da veciñanza e resolver carencias históricas".

Ademais, Pérez Barral informou de que quedaron preparados e con financiamento asegurado novos proxectos que permitirán continuar mellorando a parroquia nos vindeiros meses, como a ampliación do saneamento en Cristal, cun investimento de 46.000 euros, e a pavimentación do estacionamento das Dunas, tamén cun orzamento de 46.000 euros.

A seguinte xuntanza será o martes 27 de xaneiro ás 19.30 horas no centro recreativo de Artes.

