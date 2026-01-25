ARTE
‘WTF’, imaxes para reconsiderar o que entendemos por humano en La Doce
A moldava Natasha Lelenco expón en Boiro «obras que dialogan entre sí»
A galería La Doce, de Boiro, acolle a exposición WTF, terceira mostra individual de Natasha Lelenco no espazo. Artista de orixe moldava con estudo en Ourense, Lelenco é tamén unha das impulsoras de Casa das Peritas, un proxecto de arte ocasional e galería en liña que promove a creación contemporánea desde o rural de Fisterra.
WTF presenta unha selección de obras recentes que dialogan entre si a partir dun elemento común: o asombro e o desconcerto como forma de relación co mundo. A través dun uso da cor profundamente identificable na súa práctica, a artista constrúe imaxes que se interrogan polo sentido da arte e da linguaxe nun contexto no que, segundo a propia autora, «parece necesario reconsiderar o que entendemos por humano».
Préstamos do surrealismo
Segundo Natasha Lelenco, a exposición toma préstamos do surrealismo, especialmente no uso do inesperado e da dislocación do sentido, mais faino desde unha posición consciente da erosión contemporánea de determinadas linguaxes simbólicas. O what the fuck que dá título á mostra, afirma, «non funciona aquí como xesto evasivo nin irónico, senón como unha actitude sostida de perplexidade fronte á realidade».
Nun equilibrio entre humor, intensidade cromática e intimismo, a proposta avanza cara un territorio radical no que a cor se converte tamén en volume e adquire unha dimensión instalativa, activando o espazo expositivo e xerando unha experiencia que non deixa indiferente ao espectador.
