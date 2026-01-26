PORTO DO SON
Medio millón para accións de protección do patrimonio natural de Barbanza
Catro taxistas recibiron axudas para adquirir vehículos adaptados
O Fondo de Compensación Ambiental achegou a 10 concellos de Barbanza axudas, por un total de 520.000 euros, para avanzar na protección do patrimonio natural. Os beneficiarios son A Pobra do Caramiñal, Ribeira, Boiro, Rianxo, Lousame, Mazaricos, Outes, Porto do Son, Muros e Carnota, segundo informou a delegada da Xunta, Belén do Campo, durante a súa visita a Porto do Son.
Acompañada polo alcalde, Luis Oujo, presentou o novo vehículo adquirido polo Concello sonense para a recollida e traslado de vertidos incontrolados ao punto limpo municipal.
Do Campo sinalou que «é fundamental que as administracións continuemos colaborando para eliminar este tipo de puntos de vertido e fomentar o comportamento responsable da cidadanía». O novo vehículo permitirá reforzar a resposta municipal.
A delegada da Xunta tamén visitou un dos catro taxistas da comarca de Barbanza (dous de Ribeira, un de Muros e outro de Porto do Son) que recibiron axudas para adquirir vehículos adaptados Eco por un importe total de 13.000 euros. Na provincia da Coruña foron 78 os beneficiarios e no total de Galicia concedéronse 180 axudas, segundo informou a delegada da Xunta, Belén do Campo.
Aproveitou ademais para animar ao sector a solicitar axudas para adquirir taxis adaptados á mobilidade reducida, de baixas emisións ou eléctricos. Para tal fin, a Xunta conta cunha partida de 500.000 € este ano.
