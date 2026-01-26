Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PORTO DO SON

Medio millón para accións de protección do patrimonio natural de Barbanza

Catro taxistas recibiron axudas para adquirir vehículos adaptados

Luis Oujo e Belén do Campo co novo vehículo adquirido polo Concello de Porto do Son.

Luis Oujo e Belén do Campo co novo vehículo adquirido polo Concello de Porto do Son.

José Manuel Ramos Lavandeira

Porto do Son

O Fondo de Compensación Ambiental achegou a 10 concellos de Barbanza axudas, por un total de 520.000 euros, para avanzar na protección do patrimonio natural. Os beneficiarios son A Pobra do Caramiñal, Ribeira, Boiro, Rianxo, Lousame, Mazaricos, Outes, Porto do Son, Muros e Carnota, segundo informou a delegada da Xunta, Belén do Campo, durante a súa visita a Porto do Son.

Acompañada polo alcalde, Luis Oujo, presentou o novo vehículo adquirido polo Concello sonense para a recollida e traslado de vertidos incontrolados ao punto limpo municipal.

Do Campo sinalou que «é fundamental que as administracións continuemos colaborando para eliminar este tipo de puntos de vertido e fomentar o comportamento responsable da cidadanía». O novo vehículo permitirá reforzar a resposta municipal.

Luis Oujo e Belén do Campo, esquerda, co taxista de Porto do Son que adquiriu un vehículo adaptado.

Oujo e Do Campo, esqda., co taxista de Porto do Son que adquiriu un vehículo adaptado.

A delegada da Xunta tamén visitou un dos catro taxistas da comarca de Barbanza (dous de Ribeira, un de Muros e outro de Porto do Son) que recibiron axudas para adquirir vehículos adaptados Eco por un importe total de 13.000 euros. Na provincia da Coruña foron 78 os beneficiarios e no total de Galicia concedéronse 180 axudas, segundo informou a delegada da Xunta, Belén do Campo.

Aproveitou ademais para animar ao sector a solicitar axudas para adquirir taxis adaptados á mobilidade reducida, de baixas emisións ou eléctricos. Para tal fin, a Xunta conta cunha partida de 500.000 € este ano.

TEMAS

