ARTE

Nenos de Ribeira dan vida ao Guernica por un mundo en paz

Convertéronse en protagonistas do cadro e invitan a reflexionar

Os escolares convertéronse en protagonistas da icónica obra de Picasso.

Os escolares convertéronse en protagonistas da icónica obra de Picasso. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

Guernica Vivo é o nome dun proxecto artístico e educativo que converteu aos nenos e nenas de 1º da ESO do Colexio Galaxia, de Ribeira, en protagonistas da icónica obra de Pablo Picasso.

Unha iniciativa impulsada polo profesor de Arte e Educación Plástica, Fernando Yáñez, con motivo do Día da Paz para «traballar co alumnado valores de paz, convivencia, dereitos humanos e memoria histórica».

O lazo azul, como símbolo solidariedade, esperanza e resistencia.

O lazo azul, como símbolo solidariedade, esperanza e resistencia. / Cedida

Tomando como punto de partida o Guernica, o proxecto «propón unha reinterpretación da obra, na que o alumnado encarna os personaxes do cadro, conectando o significado histórico da obra cos conflitos actuais e coa construción dun futuro máis xusto e pacífico. Trátase dunha experiencia artística, emocional e educativa», afirma o docente Fernando Yáñez.

Así, os personaxes desaparecen do cadro orixinal para deixar paso aos propios nenos e nenas. «Cada clase realizou unha versión propica do Guernica Vivo reinterprentando a obra», subliña. A través da creación artística e da reflexión colectiva, o alumnado «encarna unha paz que non é estática, senón viva, consciente e activa», destaca o profesor ribeirense.

Brazos erguidos como símbolo da humanidade ferida.

Brazos erguidos como símbolo da humanidade ferida. / Cedida

O Guernica Vivo, engade, «invita a mirar o pasado para comprender o presente e a implicarse na construción dunha sociedade máis xusta, empática e comprometida coa paz».

Os alumnos que deron vida ás imaxes son Brian Mariño, Alba Gómez, Andrés Felipe Moreno, Adam Aboukde, Rosselen Anahi Chourio, Paloma Crujeiras, Soulaiman Zaghloul, Cristian José Lugo, Mohamed S’mail Ahmed, Roeya Ennamich, Lola López, Carla Suárez, Tam Tarrío, Lucía Sieira, Fernando Vilamil, Carlota Luaces e César Torrado.

TEMAS

