Premian la rehabilitación y mejora de la eficiencia de la casa consistorial de Ribeira

El proyecto para la rehabilitación y mejora de la eficiencia energética de la casa consistorial de Ribeira ha sido el ganador de la décima edición del Premio de la Asociación Técnica Española de Galvanización (ATEG) de Arquitectura, Ingeniería y Arte Otilio García, un certamen que distingue, desde el año 2000, el uso innovador del acero galvanizado en proyectos de arquitectura, ingeniería y arte de España y Portugal.

En esta décima convocatoria han concurrido obras finalizadas entre 2021 y 2025, y desde su primera edición se han presentado más de 460 propuestas.

Casa consitorial de Ribeira tras las obras de reforma. / Cedida

El estudio del arquitecto Carlos Seoane es el responsable del diseño de la obra premiada, que ha sido ejecutada por la constructora XAC en su fase exterior y por la empresa CYS Hispania en sus instalaciones y reforma interior.

A través de esta intervención se ha mejorado el aislamiento térmico del edificio con una doble piel de vidrio similar a la de las tradicionales galerías coruñesas, pero realizada con estructura de acero.

La reforma ha permitido mejorar el aislamiento térmico. / Cedida

También se convirtió la cubierta del edificio en una zona energéticamente activa con paneles solares que generan electricidad, una zona vegetal que captura dióxido de carbono y un aljibe para recoger el agua de lluvia y reutilizarla dando servicio al edificio, lo que mejora su sostenibilidad. Con todo ello el edificio ha obtenido la calificación energética A, la más alta posible.

Aspecto de la casa consistorial tras las mejoras acometidas. / Cedida

"Para nuestro estudio es un orgullo que se haya reconocido esta obra tan larga y compleja, que ha implicado un enorme trabajo en equipo y con la que hemos conseguido una gran transformación del edificio", destaca Carlos Seoane.

La parte más diferencial de la intervención "está en la fachada, que absorbe la energía del sol para reconducirla al interior en invierno, mientras en verano se abren las partes superiores de la galería para generar un efecto de succión que funciona como ventilación natural".

Al margen de este premio, la actuación ya fue la mejor puntuada de Galicia —y duodécima a nivel nacional— entre las más de 1.600 propuestas presentadas al Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), que convoca el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gracias a la alta calificación obtenida, el Ayuntamiento de Ribeira consiguió una ayuda de más de 2,8 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation, con los que se ha financiado la renovación.

Estado previo de la casa consistorial ribeirense. / Cedida

El estudio de Carlos Seoane también ha sido reconocido en los últimos meses en la XVII Bienal de Arquitectura Española por el proyecto de recuperación de los espacios públicos de Nebra, en Porto do Son, obra que también fue seleccionada para la 19º Bienal de Arquitectura de Venecia.

El acto de entrega del Premio ATEG de Arquitectura, Ingeniería y Arte Otilio García 2025 se celebrará en Madrid el próximo mes de marzo.