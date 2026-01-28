Homenaxe ao poeta Manoel Antonio en Rianxo no 96 aniversario da súa morte
Os actos consistiron nunha ofrenda floral e unha lectura de textos ante a súa tumba e unha visita á Casa-Museo do autor
A Asociación Etnolóxica Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao celebrou este mércores unha homenaxe ao poeta rianxeiro Manoel Antonio cando se cumpren 96 anos do seu pasamento.
Os actos consistiron nunha ofrenda floral ante a súa tumba, no cemiterio de Rianxo; unha lectura de textos da súa obra máis coñecida, De catro a catro, por parte de tres alumnos do instituto Félix Muriel; e unha visita á Casa-Museo de Manoel Antonio, no casco histórico.
Entre os asistentes atopábanse o presidente da citada asociación, Xosé Bravo, o secretario, Xusto Ordóñez, e outros membros da directiva; o alcalde de Rianxo, Julián Bustelo; o tenente de alcalde, Julio Alcalde; e os exrexedores Pedro Piñeiro (Rianxo) e Xosé Deira (Boiro).
Manoel Antonio morreu na parroquia rianxeira de Asados o 28 de xaneiro de 1930, con apenas 29 anos. «A súa obra consolidouse como unha das achegas máis decisivas e perdurables da literatura galega contemporánea», indican dende o colectivo.
En recoñecemento á súa importancia literaria foille dedicado o Día das Letras Galegas en 1979, consolidando a súa figura como un dos referentes da modernidade poética en Galicia.
- Hospitalizados fuera de peligro los diputados del PPdeG heridos en un accidente múltiple en la AP-9
- Desviado un avión del aeropuerto de A Coruña a Santiago en una jornada de fuertes vientos
- Netflix regresa a Santiago para rodar una serie de época sobre el primer asesino en serie de España
- Huelga de buses en Santiago: la patronal condiciona la vuelta al diálogo a que los sindicatos condenen 'los actos violentos
- Termina sin acuerdo la reunión para poner fin a las huelgas de buses en Santiago
- Sale a la venta una vivienda señorial con garaje en pleno centro de Santiago por 840.000 euros
- La borrasca Joseph sume al tráfico de Santiago en el caos y frustra el aterrizaje de un avión dos veces en Lavacolla
- Rueda confirma que el Vaticano “coñece perfectamente o interese” en que el Papa visite Galicia en el Xacobeo 2027