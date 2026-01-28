O Concello de Boiro cédelle a Ambar un inmoble para habilitar vivendas inclusivas
O proxecto busca garantir o benestar e a autonomía das persoas con diversidade funcional
O Concello de Boiro e a asociación de persoas con diversidade funcional Ambar deron este mércores un paso definitivo cara a inclusión social coa formalización do convenio de cesión dun dos inmobles das antigas vivendas dos mestres de Praia Xardín.
O alcalde, José Ramón Romero, fixo entrega oficial das chaves a Milagros Rey, presidenta de Ambar, marcando o inicio dun proxecto que transformará este espazo nun "ecosistema de vivendas inclusivas e servizos de apoio á vida en comunidade".
O proxecto non só recupera unha zona degradada, senón que se suma á iniciativa que xa desenvolve Agadea na contorna, consolidando o inmoble de Praia Xardín como un referente de usos sociais e benestar.
O alcalde felicitou a entidade pola iniciativa, destacando que contribúe a "dar unha segunda vida a estes inmobles cun uso social moi necesario" e reafirmou o compromiso do Goberno local por seguir humanizando a zona.
Este novo espazo non nace simplemente como unha infraestrutura residencial, senón como un fogar deseñado para garantir o benestar, a dignidade e a plena autonomía das persoas con diversidade funcional. O proxecto fundaméntase no modelo de vivendas inclusivas, permitindo que as persoas usuarias poidan desenvolver o seu proxecto de vida na comunidade e nunha contorna privilexiada.
Alianza pola inclusión
Dende Ambar quixeron destacar a importancia da colaboración institucional para facer realidade este tipo de avances sociais. "Imos poñer a funcionar un servizo que as familias levan demandando anos", explicou Milagros Rey. "Este espazo non é só un edificio; é unha oportunidade real para seguir impulsando a independencia das persoas nunha contorna comunitaria", engadiu.
