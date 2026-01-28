Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rianxo ampliará as redes de auga en dez núcleos de catro parroquias

Actuarase en Villanustre, Vilas, Meiquiz e Or, e entre Corques-Outeiro, Ourolo-A Burata e Pousada-Os Xens

Melloraranse tamén os saneamentos en varias zonas e o acceso a Montiño dende a DP-7203, en Taragoña

O alcalde de Rianxo, Julián Bustelo.

O alcalde de Rianxo, Julián Bustelo. / Cedida

Suso Souto

Rianxo

O Concello de Rianxo sacou onte a licitación as obras de ampliación das redes de abastecemento e saneamento en Villanustre (Asados), cun orzamento de 194.386 € , e a ampliación da rede de abastecemento de auga entre Corques e Outeiro (en Taragoña), por 90.713 €.

Estas actuacións súmanse a outras importantes obras adxudicadas a finais do ano pasado e que axiña se iniciarán: case 800.000 € en melloras de servizos municipais en varias parroquias que se levarán a cabo nos vindeiros meses.

Entre elas figuran a segunda fase do proxecto para a dotación de redes de abastecemento e saneamento en Vilas (Asados), por 194.386 €; a ampliación das redes de abastecemento e saneamento en Meiquiz e Or (en Leiro), por 208.785 €; e a renovación completa do firme do vial de acceso a Montiño dende a estrada DP-7203 (en Taragoña), por 102.952 €.

Por outra banda, no pleno de hoxe someteranse a votación as propostas do Goberno local para participar no Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña. Entre as actuacións que o Executivo que preside Julián Bustelo pretende levar a cabo no marco do dito plan figuran a ampliación da rede de auga dende Ourolo ata A Burata, na parroquia de Taragoña, a través da AC-305, por 181.427 €, e a ampliación da rede de abastecemento de auga dende Pousada ata Os Xens, en Araño, a través da AC-305, por 185.747 €.

