La cadena de borrascas pone en jaque la fase de crecimiento de los bivalvos

Los efectos del paso de la borrasca Joseph por Galicia, que dejó 1.229 incidencias y desbordó varios ríos, y la entrada de otra, Kristin, que atraviesa la Península de oeste a este con lluvias intensas y rachas de viento, han encendido todas las alarmas en el sector marisquero.

Esta cadena de temporales llega además en un momento crucial. «Os bancos marisqueiros están cheos de crías, pero necesitan tempo para medrar. A fase de crecemento adoita empezar coa chegada da primavera, pero a veces mesmo antes, xa en febreiro», explica Adelo Freire, secretario de la cofradía de Noia. De modo que la preocupación es máxima en el sector por la bajada de la salinidad en los bancos por las riadas.

Con todo, Freire añade que «afortunadamente» la actividad marisquera está parada en Noia. La campaña que se inició el 6 de octubre se cerró el 30 de diciembre. «Se estivese aberta agora, a mortandade de bivalvos sería maior ao movelos». A la espera de que cesen las borrascas para poder evaluar su impacto en los bancos marisqueros, Freire apunta que «afectarán seguro», pero que la mortandad sería «dez veces maior se se estivese movendo o marisco».

El pósito espera también que el cese de las borrascas permita sembrar los cuatro millones de unidades de almeja babosa y japónica que tiene en sus bateas.

Así las cosas, y a las puertas del reinicio de la campaña, previsto para el 2 de marzo, la cofradía noiesa opta por blindar el banco de A Misela-O Freixo, manteniéndolo cerrado hasta la siguiente campaña (que comenzará en octubre) para propiciar que los bivalvos alcancen la talla comercial. Se faenará en la zona de O Testal.

Pero existe otra amenaza que también pone en jaque al marisqueo en Noia: la apertura «sen control» de las compuertas del embalse del río Tambre.

«Seguimos sen resposta á nosa petición para que se aprobe un protocolo que regule a apertura das comportas tendo en conta as mareas. Ábrenas coa marea baixa, de golpe e sen avisar. E iso non só ameaza os bancos de bivalvos; tamén pon en perigo as vidas das mariscadoras. Algunhas delas xa tiveron que ser rescatadas cando estaban traballando no momento de liberarse de golpe a auga do encoro», asegura Freire. «Poden abrir as comportas pouco a pouco, dous días antes, con previsión de temporais e mareas», añade.

Por ello, los servicios jurídicos de la cofradía están preparando una demanda contra la compañía que gestiona el embalse (Naturgy).

Plan paralizado en Camariñas

En el río Anllóns van a realizar también muestreos para evaluar el estado de los bancos de berberecho, según confirmó la presidenta de las mariscadoras, Inés García.

La situación es más crítica todavía en Camariñas, donde la agrupación de mariscadores, que preside Jacqueline Lista, solicitó a la Consellería do Mar la suspensión del plan de marisqueo por la falta de recursos y la mortandad continua de los bivalvos. Después de varios años de siembras que no prosperan, lo intentaron con cultivos bajo mallas, «pero o primeiro temporal do inverno levounas e apareceron no monte», afirmó.